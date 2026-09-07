Zondacrypto: Tajemniczy status Przemysława Krala. „To decyzja prokuratora”

RMF24

Prokuratura nie zamierza ujawniać statusu procesowego Przemysława Krala – byłego szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, decyzja o nieujawnianiu szczegółów należy do prokuratora prowadzącego śledztwo.

Nie mogę ujawnić statusu procesowego Przemysława Krala. Jest to decyzja prokuratora prowadzącego tę sprawę – podkreśliła Adamiak w rozmowie z dziennikarzami.

Przełom w śledztwie i rola Krala

Przemysław Kral objął stanowisko prezesa Zondacrypto po tajemniczym zaginięciu twórcy giełdy, Sylwestra Suszka, w 2022 roku. Od tego czasu stał się kluczową postacią w śledztwie dotyczącym upadku jednej z największych polskich platform kryptowalutowych.

Według doniesień medialnych z końca sierpnia, Kral miał podjąć współpracę z prokuraturą, starając się o status tzw. małego świadka koronnego, co mogłoby mu zapewnić nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za ujawnienie informacji o przestępstwach.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, pytany o te doniesienia, odmówił komentarza, jednocześnie podkreślając, że w śledztwie dotyczącym Zondacrypto nastąpił przełom.

Wiarygodność zeznań i decyzje sądu

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego pytana o wiarygodność zeznań Krala zaznaczyła, że zarówno prokuratura, jak i sąd uznały przekazywane przez niego informacje za wiarygodne, czego dowodem są cztery zastosowane areszty.

To prokurator, a nie opinia publiczna czy dziennikarze ocenia jakość, wiarygodność i prawidłowość statusu pana Krala – podkreśliła Adamiak.

Tysiące zawiadomień i kolejne zatrzymania

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach od kwietnia 2026 roku. Dotyczy ono oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory do prokuratury wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

W sierpniu śledztwo dotyczące upadku giełdy połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, którą zajmuje się delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W ramach postępowania zatrzymano i aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli Zondacrypto w obliczu grożącej giełdzie niewypłacalności. Piesiewicz nie przyznał się do winy. Zarzuty w tej sprawie usłyszały także cztery inne osoby.