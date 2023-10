W środę wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha poinformował, że zawiadomił Prokuraturę Krajową o możliwości popełnienia czynów zabronionych o charakterze pedofilskim przez niektórych youtuberów i celebrytów związanych ze środowiskiem twórców internetowych.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Zbigniew Ziobro poinformował, że prokuratura już przedsięwzięła działania po tym zawiadomieniu.



W dniu wczorajszym po złożeniu zawiadomienia przez pana ministra (Ciepluchę - red.) skontaktowałem się z prokuratorem regionalnym w Warszawie i wydałem polecenie, by w tej sprawie były prowadzone intensywne czynności śledcze - podkreślił minister. Dodał, że prokurator regionalny będzie bezpośrednio nadzorował to postępowanie.



Jak zaznaczył Ziobro, jeszcze w środę otrzymał relacje, jakie czynności zostały przedsięwzięte. Gromadzone są m.in. materiały dowodowe. Są oczywiście pewne przeszkody natury obiektywnej związane z kwestią obecności pewnych osób w kraju bądź też pozostawania ich poza granicami Polski - powiedział.

Szokujące kulisy polskiego YouTube

Zawiadomienie to efekt afery, którą ujawnił youtuber Sylwester Wardęga, publikując film o możliwych kontaktach pedofilskich dwóch znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego.



Sprawa oburzyła świat polskiego Internetu, zwłaszcza środowisko youtuberów. W filmie Wardęga wskazuje prawdopodobne zaistnienie procederu pedofilskiego, który byłby realizowany przez część środowiska celebryckiego związanego z polskim światem Internetu, zwłaszcza osoby używającej pseudonimu "Stuu". Sprawa dotyczy też jednego z byłych szefów jednej federacji freak fightu - zaznaczył Cieplucha.



Proceder polegał na nawiązywaniu kontaktu z małoletnimi dziewczynkami, 13-letnimi, 15-letnimi, co mogło mieć miejsce co najmniej od 2013 roku. W wyniku tych kontaktów dochodziło prawdopodobnie do spotkań i mogło dochodzić do zabronionych czynności seksualnych - mówił. Mogliśmy mieć w tej sprawie zmowę milczenia, bo kilka lat temu jedna z dziewcząt sygnalizowała takie zachowanie osób ze świata celebrytów związanych ze środowiskiem internetowym - ocenił wiceszef MS.

Wideo youtube

Państwowa komisja ds. pedofilii bez przewodniczącego

Do afery odniósł się w środowym wystąpieniu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który - według wszelkiego prawdopodobieństwa - wykorzystywał swoją sławę zbudowaną w internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny - powiedział.

Jak dodał, "to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim (...), z różnymi organizacjami pozarządowymi, wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów".

Będziemy bardzo mocno działać, aby zapobiegać takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię - zaakcentował Morawiecki.

Morawiecki przekazał ponadto, że wzmacnia też zespół dyzurnet.pl, czyli specjalny serwis służący do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Stworzymy tam specjalny punkt kontaktowy dla młodych ludzi. Apeluję do wszystkich młodych ludzi: (...) zgłaszajcie wszystkie takie przypadki, aby w zarodku niszczyć takich zwyrodnialców, którzy pojawiają się w sieci - zaapelował.

Dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski - odnosząc się do słów premiera - zauważył, że od kwietnia państwowa komisja ds. pedofilii nie ma przewodniczącego. Do dymisji podał się wówczas prof. Błażej Kmieciak.

Prof. Błażej Kmieciak będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w internetowym Radiu RMF24 tuż po godzinie 14:00