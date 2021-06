Powołujemy Partię Republikańską dla tych, dla których bliska jest idea wolności. Jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, gorąco wierzymy w zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych - oświadczył europoseł Adam Bielan podczas Zjazdu Republikańskiego. Na zjeździe przemawiał też Jarosław Kaczyński. "Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i dobrej przyszłości Europy" - mówił prezes PiS.

Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej - mówił Adam Bielan.

Jak wskazywał, wolność jest wartością najwyższą, szczególnie cenioną przez Polaków. Jest naszym dobrem narodowym, naszą tradycją wypracowaną na przestrzeni dziejów - mówił.



Dodał, że polską tradycją jest również zakorzenienie w opartej na chrześcijaństwie cywilizacji europejskiej i "nasz ogromny wkład w jej rozwój". Tradycją jest również nasz język, wiara, kultura i nasze miejsce w tej części Europy. Odwołujemy się do powyższych wartości, ponieważ stanowią one fundament państwa polskiego. Z tego wynika nasza tożsamość, ale i zobowiązania. Jesteśmy dumni z wielowiekowych osiągnięć naszego narodu i pragniemy przekazać naszym dzieciom Polskę niezależną, scaloną, nowoczesną i dostatnią - podkreślił.



Założenia programowe Partii Republikańskiej

Bielan wskazywał też, że ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa i trwałej pozycji rodziny w życiu narodu. Zwracał też uwagę na konieczność autonomicznej aktywności młodzieży.



Poprzez działania prorozwojowe oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej chcemy dążyć do wzrostu zamożności wszystkich obywateli. Wolna i nieskrępowana przedsiębiorczość jest do tego najlepszą drogą. Chcemy ochrony własności prywatnej, będącej filarem zdrowego ustroju politycznego i społecznego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej - mówił.



Zaznaczył, że program Partii Republikańskiej jest kierowany też do przedsiębiorców i producentów. Będziemy dbać o polskie produkty - zapewniał.



Chcemy nowoczesnej ochrony zdrowia. Przyszłościowej, ale opartej na wartości edukacji i nauki, kultury czerpiącej z polskiej tradycji. Sprawnego systemu sprawiedliwości. Chcemy doskonałej infrastruktury transportowej, energetycznej, cyfrowej oraz silnej i nowoczesnej polskiej armii - kontynuował.



Wskazywał też na potrzebę efektywnego, odpolitycznionego samorządu skoncentrowanego na współpracy z rządem. Opowiadał się też za aktywną polityką na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem roli i zaangażowania Polski w NATO i systemie transatlantyckim. Jesteśmy orędownikami adekwatnej do potencjału społeczno-gospodarczego pozycji Polski w UE. Naszym kierunkiem politycznym była i pozostaje Europa ojczyzn - mówił.



"Pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy"

Bielan ocenił, że najlepszą drogą realizacji tych wszystkich postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Gorąco wierzymy z zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych - powiedział.



My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić - dodał.



Bielan zapewnił też, że Partia Republikańska będzie wspierać program Polski Ład. Zaznaczył, że jego partia sprzeciwia się polityce chaosu i destrukcji, w szczególności działaniom polityków totalnej opozycji, które - jak mówił - zakłócają "nasze reformy oraz szkodzą pozycji Polski na arenie międzynarodowej".



Rządy Zjednoczonej Prawicy udowadniają, że w jedności siła. Wierzymy, że nasze zaangażowanie pozwoli wzmocnić ten jakże skuteczny i dobrze służący Polsce projekt. Polska potrzebuje stabilnych i sprawnych rządów, a takie gwarantuje dziś tylko Zjednoczona Prawica - przekonywał.



Zapraszał też do współpracy wszystkich, którym bliskie są republikańskie wartości. Nasze przesłanie kierujemy również do wyborców, którzy nie znajdują obecnie reprezentacji politycznej odzwierciedlającej ich oczekiwania; gorąco liczymy tutaj na młodzież - powiedział Bielan.

Jarosław Kaczyński: Wszyscy jesteśmy republikanami

Na zjeździe wystąpił też prezes PiS. Cieszę się z tego spotkania, cieszę się z jego liczebności. Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem i z przerażeniem patrzyłem na pustą salę, ale jest dobrze, bardzo dobrze - rozpoczął swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński, wywołując śmiech wśród zgromadzonych.

Jak mówił prezes PiS, "wszyscy jesteśmy republikanami". Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej(...). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową - powiedział prezes Kaczyński.



Podkreślił, że przed tą ideą ciągle stoją nowe wyzwania. Dziś, tym wyzwaniem z jednej strony jest skrajnie wypaczona forma liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu, a z drugiej strony przeciwstawia się już na poziomie zupełnie praktycznym także inny typ, już nie ideologii, a pewnej postawy, która ma charakter indywidualistycznej, ale w tym wymiarze czysto już politycznym. I to właśnie zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić na naszej scenie politycznej, jako patriotyczną - zaznaczył prezes PiS.



Jak mówił, "bardzo często było tak, że różne przedsięwzięcia były psute przez tego rodzaju postawy". Ocenił, że "dziś republikanizm praktyczny to jedność obozu Zjednoczonej Prawicy".



Tylko Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie Polski, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli - wskazywał Kaczyński.



Podkreślił, że równość wobec prawa jest dzisiaj fundamentem, który - jak ocenił - jest w obecnie w Polsce naruszany.



Dlatego - dodał - "ważne jest przywrócenie tej równości, przywrócenie działania prawa, przywrócenie tego wszystkiego, co jest podstawą uczciwego, sprawiedliwego, mocnego państwa".



Jedność i droga do zwycięstwa, bo ta droga jest otwarta przede wszystkim dzięki temu projektowi - Polskiemu Ładowi. Ta droga musi być przez nas wspólnie przebyta - podkreślił prezes PiS.



Wierzę, że razem zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i, co chcę także mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy - dodał Kaczyński.