Episkopat Polski wybrał nowego przewodniczącego. Został nim 67-letni metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Zastąpił on arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który pełnił funkcję przewodniczącego KEP przez 10 lat.

Tadeusz Wojda / Andrzej Jackowski / PAP

Arcybiskup Tadeusz Wojda to klasyczny hierarcha bez właściwości, kandydat kompromisowy, który ma zadowolić wszystkich i nie prezentuje wyrazistej linii - komentuje dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski.

Kandydatami na przewodniczącego mogli być tylko biskupi diecezjalni, których obecnie jest 42.



Natomiast zgodnie ze Statutem KEP prawo do udziału w głosowaniu mieli wszyscy członkowie Konferencji Episkopatu, czyli biskupi diecezjalni i pomocniczy oraz biskupi pełniący szczególne zadania w Konferencji Episkopatu, zlecone przez Stolicę Apostolską lub przez samą Konferencję. Członkami Konferencji nie są zaś biskupi-seniorzy.



Kto był wśród kandydatów?

Wśród kandydatów na przewodniczącego - oprócz Wojdy - wymieniano metropolitę częstochowskiego abp Wacława Depo, metropolitę katowickiego abp. Adriana Galbasa SAC, metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia oraz metropolitę gnieźnieńskiego - prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Kadencja przewodniczącego trwa 5 lat. Możliwa jest reelekcja na kolejne 5 lat.

Jak wyglądają wybory przewodniczącego KEP?

Procedura wyboru zaczyna się od zgłaszania kandydatur przy obecności większości biskupów, którzy powinni być wezwani. Każdy z głosujących biskupów oddaje głos na jedną osobę. Wybór jest dokonany, gdy kandydat otrzyma 50 proc. plus jeden oddany głos.



Głosowanie jest tajne i odbywa się na specjalnie przygotowanych kartkach.

Jeśli po pierwszej turze nikt nie uzyska większości głosów, odbywa się drugie głosowanie, a po nim trzecie. W ostatnim biskupi głosują tylko nad dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów w drugiej turze i wybiera się zwykłą większością głosów. W sytuacji, jeśli dwie osoby otrzymają taką samą liczbę głosów, wówczas wybrany zostanie kandydat starszy wiekiem.



Następnie jest on pytany, czy przyjmuje wybór. Jeśli potwierdzi - zostaje przewodniczącym. Jeśli nie - głosowanie jest powtarzane.



Nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przejmuje obowiązki z chwilą wyboru.

Episkopat czekają nie tylko wybory przewodniczącego na kadencję 2024-2029, ale także wiceprzewodniczącego. Sposób wyboru jest taki sam. Do tej pory funkcję tę przez dwie kadencje pełnił abp Marek Jędraszewski.



Przewodniczący KEP - zgodnie ze statutem - zwołuje Radę Stałą, zebranie plenarne, radę biskupów diecezjalnych oraz przewodniczy obradom podczas tychże zebrań. Ponadto zaprasza wyjątkowo i w szczególnych przypadkach na zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski inne osoby, po wysłuchaniu Prezydium KEP.



Kieruje on całą Konferencją Biskupów, która koordynuje wszystkie prace duszpasterskie i charytatywne w Polsce i stanowi normy prawne Kościoła w Polsce. Przesyła sprawozdania i dokumenty z zebrań plenarnych oraz rady biskupów diecezjalnych do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.