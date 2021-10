Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie wypowiedział się na temat homoseksualistów. Według duchownego "zaprzeczają oni godności własnego człowieczeństwa".

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. / Waldemar Deska / PAP

Otwarcie roku akademickiego poprzedziła msza św. odprawiona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Abp Marek Jędraszewski w homilii zaznaczył, że dziś "marność zdaje się osiągać takie poziomy, które budzą lęk i zagubienie".

Jak można być człowiekiem w tym dzisiejszym tak zwanym postępowym świecie? W świecie, w którym człowiek ma żyć bez wiary "jakby Boga nie było", ma żyć wyrzekając się rozumu, w epoce ogłoszonej jako czas "post-prawdy", w epoce, w której pragnie budować się bardzo często sukces polityczny i poparcie społeczeństwa opierając swój program na fake newsach, a niekiedy wprost na ordynarnych kłamstwach - pytał abp Jędraszewski.



Duchowny podkreślił, że nic nie może upokarzać bardziej człowieka niż "jego niemoralne życie", wynikające z tego, że odwraca się od Boga.

To z tego odwrócenia się od Boga, ludzie czynią to, czego czynić się nie godzi - mówił metropolita krakowski i przywołując słowa św. Pawła zwrócił uwagę na związki homoseksualne kobiet i mężczyzn, "którzy żyjąc właśnie tak zaprzeczają godności własnego człowieczeństwa".



Abp Jędraszewski mówił, że ludzie odwracają się od Jezusa, a ich życie staje się "jednym wielkim ośmieszeniem własnego rozumu", bo - jak pisał papież w "Pamięci i tożsamości" - "odrzucono Boga jako Stwórcę i jako źródło stanowienia o tym, co dobre i co złe" i odrzucono "pojęcie natury ludzkiej".



Jako najważniejsze zadania dla społeczności UPJP II metropolita krakowski wskazał:

pogłębianie wiary,

upominanie się o godność ludzkiego rozumu,

mądre wracanie do historii Polski i do zobowiązań, które na nas spoczywają,

dialog ze światem.