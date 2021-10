"Wszyscy chcemy pozostawać w Europie (…) nikt rozsądny nie chce z niej wyjść" - oświadczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w poniedziałek w Rzymie.

Abp Stanisław Gądecki / Tomasz Wojtasik / PAP

Podczas spotkania z dziennikarzami w pierwszym dniu wizyty drugiej grupy polskich biskupów w Watykanie podkreślił, że "dobro związane jest z jednością".



Jak zaznaczył abp Gądecki, "zjawiskiem smutnym" są podziały w Europie i tworzenie murów, które - jak zauważył - są objawem "strachu".



Szef KEP mówił, że zjednoczona Europa "potrzebuje bez przerwy ducha". Jak stwierdził, od jej powstania minęło wiele lat, a duch ten "zaczął być coraz bardziej wynaturzany w pewnym sensie".



Trzeba rzeczywiście dużo dobrej woli, żeby wrócić do korzeni i móc budować Europę w oparciu o duchowe wartości - podkreślił abp Gądecki.

"To, co jest większe, ma większe możliwości"

Bez nich - jego zdaniem - "nie widać przyszłości Europy i jeśli nie nastąpi takie otrzeźwienie, to taki czysty pragmatyzm, na jakim buduje się w tej chwili Unię Europejską na pewno nie przyczyni się do jej umocnienia".



Następnie przewodniczący episkopatu zastrzegł: "wszystko to jednak nie ma nic wspólnego z naszym, myślę o KEP, pragnieniem pozostania w Unii Europejskiej".



To, co jest większe, ma większe możliwości, ale także jest wyrazem większej jedności - wskazał.



Wszyscy chcemy pozostawać w Europie i nie ma mowy o żadnym wychodzeniu - dodał abp Gądecki.



Podkreślił: Myślę, że nikt rozsądny nie ma ochoty wychodzić z Europy. Natomiast zjawiskiem smutnym jest, że wracamy do podziałów w Europie.

"Tworzenie murów objawem strachu"

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski to, co dzieje się na granicy z Białorusią, jest złe nie dlatego, że przybywają tam migranci, ale dlatego, że "powstaje nowy mur w Europie".



W ocenie abp Gądeckiego "tworzenie murów jest objawem strachu i tytułem do wskrzeszenia złych duchów".



Jak oświadczył, zadaniem polityków nie jest to, by przeciwstawiać sobie ludzi.



Naszym zadaniem jest sprawić, by ludzie zrozumieli, że tak w Europie, jak i w świecie są tylko i wyłącznie bracia - powiedział.



Podczas wizyty ad limina Apostolorum biskupi odwiedzają urzędy Stolicy Apostolskiej. W piątek spotkają się z papieżem Franciszkiem. W drugiej grupie przybyli ordynariusze i biskupi pomocniczy z metropolii gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej.