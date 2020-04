Obywatelski projekt dot. zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, projekt noweli Prawa łowieckiego, zakładający dopuszczenie dzieci do udziału w polowaniach, oraz projekt tzw. ustawy stop 447 - to niektóre z punktów obrad rozpoczynającego się w środę dwudniowego posiedzenia Sejmu.

Zmiany w kodeksie Wyborczym

Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu noweli Kodeksu wyborczego oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, który dotyczy ujednolicenia definicji usługi pocztowej, stanowiącej podstawę ustawowego zwolnienia wyborców niepełnosprawnych, głosujących korespondencyjnie, z opłat pocztowych dot. przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych.

Polowania z udziałem dzieci

Sejm ma się też zająć obywatelskim projektem noweli Prawa łowieckiego. Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach ma być dopuszczenie dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ma to pozwolić na rozwój zainteresowań dzieci, czy wspólne spędzanie czasu. Ma to też zapewnić rodzicom i opiekunom dzieci realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - "o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego". Myśliwi zwracają uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

Całkowity zakaz aborcji

Posłowie mają zająć się też obywatelskim projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który przewiduje zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został złożony w Sejmie jesienią 2017 r. Obywatelskie projekty nie podlegają zasadzie dyskontynuacji w momencie zakończenia kadencji parlamentarnej, w której zostały złożone. Dlatego projekt "Zatrzymaj aborcję" może być rozpatrywany w obecnym Sejmie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że prawo winno zapewnić ochronę życia człowieka od jego początku aż do naturalnej śmierci. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej została wskazana Kaja Urszula Godek, a jako osoba uprawniona do jej zastępowania Magdalena Kaliszuk.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach; gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Stop 447

Sejm ma przeprowadzić także pierwsze czytanie kolejnego obywatelskiego projektu ustawy - o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza stop 447 dotyczy ochrony własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską tzw. ustawą Just 447 - o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.

Przyjęta przez Kongres USA ustawa o sprawiedliwości dla ofiar Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), została podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa.

Sekretarz stanu USA jest zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej. Deklaracja ta, przyjęta w 2009 r. przez 46 państw świata na zakończenie Praskiej Konferencji ds. Mienia Ery Holokaustu, jest niezobowiązującą listą podstawowych zasad mających przyspieszyć, ułatwić i uczynić przejrzystymi procedury restytucji dzieł sztuki oraz prywatnego i komunalnego mienia przejętego siłą, skradzionego lub oddanego pod presją w czasie Holokaustu. Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej, które nie spełniły swych obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Poprawki do ustawy dot. koronawirusa

W głosowaniu posłowie mają zdecydować o losie ewentualnych poprawek Senatu do dwóch ustaw związanych ze skutkami koronawirusa. W środę Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zajmie się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i tzw. specustawą funduszową.

Ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm przewiduje m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem. Ustawa trafiła do dalszych prac w Senacie.

Z kolei tzw. specustawa funduszowa - czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Posłowie zdecydują też w głosowaniu, czy wysłuchają informacji ministra klimatu na temat aktualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków wynikającego z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, tj. suszy.