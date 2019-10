Zabiegi wszczepienia keratoprotez typu Boston przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. To szansa na odzyskanie użytecznego widzenia dla osób, którym nie można przeszczepić rogówki od zmarłego dawcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

To jest zabieg wszczepienia sztucznej rogówki u pacjentów z obuoczną ślepotą rogówkową albo u takich pacjentów, u których było już kilka przeszczepów klasycznych. Wtedy należy wszczepić sztuczną rogówkę humanizowaną, to znaczy optyczny cylinder plastikowy jest zamontowany do rogówki ludzkiej - wyjaśnił śląski konsultant wojewódzki ds. okulistyki prof. Edward Wylęgała.



Zastosowanie materiału sztucznego z tworzywa o odpowiednich właściwościach optycznych pozwala ominąć problemy związane z utrzymaniem przezroczystości klasycznego przeszczepu rogówki. Keratoproteza jest jednak montowana w tkance rogówkowej.



W szpitalu św. Barbary przeprowadzono właśnie takie zabiegi u 60-letniej pacjentki i 80-latka, który w czasie drugiej wojny światowej praktycznie stracił wzrok w wyniku urazu spowodowanego przez odłamek granatu.



Widzieć po ćwierć wieku, zobaczyć te kolory, to wszystko, ten piękny świat! - cieszyła się w środę kobieta.



Jak podkreślił prof. Wylęgała, dla wielu pacjentów to ostatnia deska ratunku, na którą czekali od wielu lat. Pomaga pacjentom ze ślepotą rogówkową po oparzeniach, po odrzutach przeszczepów czy we wrodzonych wadach rogówki.