Plakaty, banery, czy bilbordy. Niedzielna, polityczna gorączka już opadła, ale na ulicach wciąż widać uśmiechniętych, nieco "poniszczonych" kandydatów.

Pozostałości po kampanii wyborczej / Darek Delmanowicz / PAP

Co zrobić z plakatami wyborczymi?



"Przynieś baner do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a my damy mu drugie życie, przerabiając go na torby i plecaki "- apelują urzędnicy.



Nie pozwólmy, aby bannery wyborcze psuły krajobraz Małopolski i przyczyniały się do degradacji środowiska! Przynieście je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a my je posegregujemy i przetworzymy np. na torby i plecaki w duchu recyklingu - podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Zadbamy, aby twarze i nazwiska kandydatów nie były na nich rozpoznawalne - podkreśla.



Żeby przekazać bannery trzeba skontaktować się z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego (ul. Racławicka 56, Kraków), pod numerem telefonu: 12 29 90 908.

Co zrobić z plakatami wyborczymi? Można przzerobić je na... torby Józef Polewka /RMF FM