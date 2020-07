Sygnał syren alarmowych rozlegnie się w całym kraju w sobotę, dokładnie o godz. 17. Dźwięk syren ma przypominać o rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

01.08.2019r. Godzina "W" na Rondzie Dmowskiego w Warszawie / Marcin Obara / PAP

W tym roku mija 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia tradycyjnie w wielu polskich miastach zawyją syreny, które symbolicznie uczczą pamięć uczestników Powstania Warszawskiego.



Godzina "W" była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 rozpoczął się w stolicy Polski zryw niepodległościowy. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowana na kilka dni trwała ponad dwa miesiące - do 2 października. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.



Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Główne obchody w Warszawie

1 sierpnia, w dniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody rozpoczną się o 8:30 złożeniem przez władze państwowe i miejskie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (ul. Filtrowa 68). O 9 kwiaty zostaną złożone pod pomnikiem "Mokotów walczący - 1944" (Park im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera), a o 10 - pod obeliskiem pamięci żołnierzy AK powstańców Mokotowa (ul. Dworkowa).

W południe zaplanowano złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego "Motyla" (Park im. marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego), a o 12:45 - pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" (róg ul. Chopina i Al. Ujazdowskich).

Stamtąd przedstawiciele władz państwowych i stołecznych przejdą pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (na rogu ulic Wiejskiej i Jana Matejki), gdzie uroczystości rocznicowe rozpoczną się o godz. 13.30. O godz. 16 przedstawiciele władz państwowych złożą wieńce na grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kw. D 18, rz. L 01, gr.1).





O godz. 17, w godzinę "W", w całym mieście zabrzmią syreny alarmowe i rozpocznie się główna uroczystość z udziałem przedstawicieli władz państwowych przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie spoczywa ok. 4-4,5 tys. uczestników walk. Uroczystość w tym miejscu stanowi od lat punkt kulminacyjny oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - to tradycja sięgająca już kilkudziesięciu lat. Warszawiacy zbierali się w tym miejscu nawet wtedy, gdy komunistyczne władze zabraniały obchodów związanych z powstaniem. W sobotę przy pomniku Gloria Victis hołd bohaterom oddadzą kombatanci, warszawiacy i przedstawiciele władz państwowych.



O godz. 16.45 rozpoczną się uroczystości przy pomniku-kurhanie "Polegli-Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy znajdującym się na warszawskiej Woli, gdzie spoczywają szczątki ponad 50 tys. mieszkańców stolicy poległych w Powstaniu Warszawskim. O godzinie 20 zapłonie tradycyjne ognisko pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego (ul. Bartycka), które płonąć będzie do 3 października - rocznicy upadku warszawskiego zrywu.



W ramach obchodów rocznicowych 1 sierpnia o godz. 20.30 zaplanowano też wspólne śpiewanie powstańczych piosenek z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. W akcji "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" będzie można uczestniczyć po uprzedniej rejestracji na stronie: www.rejestracja.1944.pl . Jak poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego śpiewniki do pobrania będą dostępne na stronie: www.1944.pl. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP1 oraz na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku.

W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, uroczystości związane z rocznicą powstania zaplanowano jako bardziej kameralne niż zazwyczaj. Organizatorzy zachęcają do śledzenia uroczystości online - większość z nich będzie transmitowana na żywo.