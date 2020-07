Pomoc finansowa dla powstańców warszawskich w trudnym czasie epidemii. To główny cel kolejnej edycji akcji "BohaterON - włącz historię". Akcja rozpocznie się w dniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pierwszego sierpnia. W ramach akcji po raz piąty, każdy kto chce uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, będzie mógł do nich wysłać za pośrednictwem strony www.bohateron.pl kartkę, która w tym roku po raz pierwszy już nie tylko łączy pokolenia, ale również pomaga.

Uczestnik Powstania Warszawskiego Władysław Rosiński ps. Zapałka / Materiały prasowe

Podjęliśmy decyzję o zmianie formuły wysyłki kartek do Powstańców. Tradycyjne kartki nadal będą wykonywane przez dzieci w szpitalach, zaś uczniowie wykonają specjalne pamiętniki - jednak wszyscy inni będą to mogli zrobić jedynie online. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będzie można wysłać kilka słów do bohaterów Powstania Warszawskiego. Stworzyliśmy wzory płatnych kartek do wyboru, są dostępne na www.BohaterON.pl . Pocztówkę można wysłać dokonując opłaty 10, 50 lub 100 zł za kartkę "Brązową", "Srebrną" oraz "Złotą". Zdecydowaliśmy się na taką zmianę, ponieważ zamierzamy przeznaczyć jeszcze większą część środków na wsparcie materialne Powstańców i realizację ich indywidualnych potrzeb. Od ponad 4 lat zabiegamy nie tylko o pamięć, ale również pomagamy naszym Bohaterom i wiemy, jak bardzo taka pomoc jest dla nich ważna a sukces poprzednich edycji i popularność akcji wysyłania kartek, pozwala nam wierzyć, że zgromadzimy środki, które pozwolą nam objąć pomocą jeszcze większą liczbę osób - wyjaśnia Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka akcji BohaterON - włącz historię.

Wysłane w ten sposób kartki zostaną wydrukowane i po zakończeniu akcji przekazane adresatom w formie tradycyjnej. Akcja wysyłania kartek potrwa od 1 sierpnia do 2 października - dnia w którym 76 lat temu zakończyło się Powstanie Warszawskie.

Nagrody BohaterON

W tegorocznej akcji promowana jest ustanowiona w ubiegłym roku Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Sukces pierwszej edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich a więc ponad 200 zgłoszeń, co dało możliwość wyłonienia zwycięzców spośród niezwykle ambitnych projektów i docenienia wartych naśladowania osób, firm, instytucji czy organizacji. Świadomość, że takich ludzi, instytucji i inicjatyw jest więcej, upewniło Członków Kapituły i Komitetu Organizacyjnego Nagrody w przekonaniu, że warto z rozdawania Nagród BohaterONy zrobić tradycję. Po zakończeniu ubiegłorocznej Gali Finałowej Nagrody, która odbyła się w Teatrze Narodowym - BohaterONy nazwane zostały przez uczestników wydarzenia "polskimi historycznymi Oskarami".

Chcemy wspólnie docenić tych, którzy podtrzymują pamięć o historii Polski: społeczników, pasjonatów - wszystkich, którzy swoim zapałem i kreatywnością sprawiają, że historia jest dla nas ciekawsza, bliższa. Zachęcamy innych, aby tak jak my opowiadali naszą historię zanim inni zrobią to za nas - tłumaczy Agnieszka Łesiuk-Krajewska.