W małopolskich Michałowicach dziś ostatni dzień 4. Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich - bez aukcji, za to z dodatkowymi emocjami sportowymi. W niedzielę W gościnnych progach Klubu Jazdy Konnej "Szary" czempionaty w poszczególnych klasach.

Wczoraj gniady ogier Colorado Prince wygrał sponsorowaną przez RMF FM klasę ogierów rocznych podczas 4. Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich w Michałowicach. Koń należący do Krzysztofa Falby uzyskał najwyższe noty spośród siedmiu koni, jakie zaprezentowały się na ringu w tej klasie.

Używaj swoich oczu, nosa i gustu. Musisz uwierzyć swojemu sercu - jeżeli to się robi dla pieniędzy, nic dobrego z tego nie wyniknie - tak o hodowli konia arabskiego mówi RMF FM Marek Trela. Byłego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim i byłego prezesa Michałowa - Jerzego Białoboka przy okazji 4.Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich w Michałowicach nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski pytał o to co dla nich, podczas pokazów jest najważniejsze...

1 mln 400 tys. euro w 2015 roku zapłacono za klacz Pepita na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Dlaczego w tym roku organizatorzy Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich zrezygnowali z przeprowadzenia aukcji? Oferta koni nie spełniała naszych oczekiwań i oczekiwań klientów - polski rynek nie dojrzał jeszcze do tego typu sprzedaży - mówi RMF FM Jerzy Białobok.

Naszym najgroźniejszym przeciwnikiem zawsze był Michałów- mówi RMF FM Marek Trela, były prezes stadniny w Janowie Podlaskim. Pytany o rywaliację z Jerzym Białobokiem odpowiada: "Na zewnątrz reprezentowaliśmy Polskę, nie mówiło się Janów czy Michałów - mówiło się, że przyjechały polskie konie".

4. Krakowski Pokaz Koni Arabskich w Michałowicach Jacek Skóra /RMF FM

Plan pokazu:

Niedziela, 8 września 2019



Plac zewnętrzny - Otwarty Puchar Polski dla Koni Arabskich

10:00 Klasa B - Skoki konkursy otwarte międzynarodowe/finały Pucharu Polski w kategoriach Juniorzy i Seniorzykonkurs pokazowy KJK Szary - potęga skoku Plac zewnętrzny - IV Krakowski Pokaz Koni Arabskich



11:10 Klasa VII - klacze 4-6 letnie

11:40 Klasa VIII - klacze 7-letnie i starsze

12:00 Klasa IX - ogiery 4-6 letnie

12:30 Klasa X - ogiery 7-letnie i starsze



13:00-14:30 Przerwa



14:30 Czempionat ogierów rocznych

15:00 Czempionat klaczy rocznych

15:30 Czempionat ogierów młodszych

16:00 Czempionat klaczy młodszych

16:30 Czempionat klaczy starszych

17:00 Czempionat ogierów starszych

17:30 Klasa C - amatorzy prezenterzy