Policja zatrzymała trzy osoby w sprawie znalezienia ciała 36-latka w Ociążu w województwie wielkopolskim. Wcześniej mężczyzna został brutalnie pobity.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek na terenie powiatu ostrowskiego.

Około godziny 8 rano do mieszkania w Ociążu weszło 2 mężczyzn i siłą zmusili Leszka K. do opuszczenia lokalu. Wszyscy odjechali samochodem, a następnie 2 napastników pobiło Leszka K. i przywiozło go z powrotem do mieszkania. Ten wkrótce zmarł.

Jego ciała miała znaleźć jego żona, która dzień wcześniej straciła kontakt z mężem.



Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Niewykluczone, że mogło dojść do pobicia ze skutkiem śmiertelnym -powiedziała mł. asp. Małgorzata Michaś.



Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W tej sprawie zatrzymano już trzech mężczyzn.