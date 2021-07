Od 1 lipca ruszył nabór wniosków w ramach programu "Dobry start". To świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. "W tym roku wnioski złożymy wyłącznie online" - przypomina minister rodziny Marlena Maląg.

Wakacje dopiero się zaczęły i mało kto myśli o powrocie do szkoły we wrześniu, ale przypominam, że już dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu "Dobry start". To świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka - podkreśla szefowa MRiPS.

Przypomina, że w tym roku wnioski złożymy wyłącznie online. W tym celu możemy skorzystać z bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. To szybka i bezpieczna droga. Obsługą całego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych - wskazuje minister.



Wnioski w ramach programu "Dobry start" można składać do 30 listopada. Nie warto jednak zwlekać - im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na konto - dodaje Maląg.



Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.



"Dobry start" to 300 zł rocznie na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do 24. roku życia. W 2020 r. wsparciem z programu objętych było 4,4 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już 4,1 mld zł, ok. 1,4 mld zł rocznie.