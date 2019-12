Wzrósł tragiczny bilans wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Tuż po godz. 9 spod gruzowiska wydobyto ciało szóstej ofiary. W sumie do tej pory odnaleziono ciała dwojga dzieci i czwórki dorosłych. Według świadków, w budynku mogło być osiem osób.

Akcja ratunkowa w Szczyrku / Andrzej Grygiel / PAP

Do tej pory w gruzowisku znaleziono sześć ciał. Ostatnie - tuż po godz. 9.



Godzinę wcześniej, tuż po godz. 8, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał, że w rumowisku znaleziono piąte ciało. Wiadomo, że to dziecko. W ostatnim czasie zostało znalezione kolejne ciało. Niestety jest to ciało dziecka. Akcję będziemy prowadzić do skutku. Wierzymy, że cały czas idziemy po życie - powiedział na konferencji prasowej wojewoda.



Zostały znalezione kolejne dwie osoby. Mamy kolejne dwie ofiary tego wybuchu. (...) Z tego co wiadomo, to są osoby dorosłe - tak Wieczorek mówił o godzinie 4:35. Wojewoda śląski wcześniej - ok. godz. 1:30 - poinformował, że znaleziono pierwsze dwa ciała w gruzowisku. Według policji to dziecko i kobieta.

Praca i akcja jest w bardzo trudnych warunkach. Z jednej strony warunki atmosferyczne, dym, który utrudnia. Większość prac jest przeprowadzana ręcznie tak, aby niczego i nikogo nie naruszyć. Stąd też ciężki sprzęt nie może być używany często - tłumaczył wojewoda. Jak mówił Wieczorek, determinacja ratowników jest imponująca.



Wieczorek przekazał, że nadal prawdopodobne jest, iż w momencie wybuchu w budynku mogło przebywać osiem osób. Wojewoda opisywał rano podczas spotkania z dziennikarzami, że w miejscu wypadku jest wciąż bardzo wysokie zadymienie.



Wybuch gazu w Szczyrku, zawalił się budynek TVN24/x-news



Wybuch tak silny, że było go słychać wiele kilometrów dalej

Do wybuchu doszło w środę ok. godz. 18:30. Eksplozja była tak silna, że trzykondygnacyjny dom zawalił się całkowicie. Doszło też do pożaru.

Jedna z mieszkanek budynku wracała z pracy, gdy usłyszała huk. Powiedziała strażakom, że w środku mogło być osiem osób - wśród nich także dzieci.

Świadkowie mówią, że wybuch był silny, że można go było usłyszeć wiele kilometrów od miejsca zdarzenia. Mieszkam może kilometr stąd. Usłyszałam taki huk, że nie wiedziałam, co się dzieje. Nagle słyszę, że jadą strażacy na sygnale, jedni za drugimi. Znam ludzi, którzy tam mieszkają. To ludzie w średnim wieku z dziećmi - powiedziała jedna z mieszkanek Szczyrku.

Akcja ratunkowa w nocy prowadzona w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych

Działania na miejscu prowadzi ok. 100 strażaków zawodowych i ochotniczych. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju z psami ratowniczymi.

Do tej pory przeszukano blisko połowę gruzowiska

Komendant śląskiej straży pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski przekazywał w nocy, że na miejscu panują bardzo trudne warunki, które nie pozwalają na razie, aby mogły wejść tam psy.- opowiadał Kleszczewski. Dodawał, że- powiedział Kleszczewski. Na miejsce dotarli m.in. kadeci z Centralnej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie.

Do tej pory strażacy przeszukali blisko połowę gruzowiska - ocenił Kleszczewski. Jak zaznaczył, trudno oszacować, jak długo potrwa akcja ratunkowa.

Od początku akcji wzięło w niej udział w sumie już kilkaset osób - strażaków, a także policjantów, przedstawicieli służb kryzysowych i medycznych oraz prokuratury.

Kleszczewski zaznaczył, że akcja ratunkowa potrwa do momentu, kiedy strażacy upewnią się, że wewnątrz nie ma nikogo. Za wcześnie mówić o przyczynach tragedii - zaznaczył.



Miejsce wybuchu / Hanna Bardo / PAP

Jak opisywał, strażacy usuwają gruzowisko cegła po cegle. Teraz skupiamy się na tym, by przebijać się przez stropy (...) usuwamy materiały, które były konstrukcją ścian - opisywał. Budynek miał mocne zbrojenia, strażacy przecinają stalowe elementy i kują młotami ręcznymi ściany i stropy. Ratownicy używają kamer - tłumaczył.





Komendant wskazał, że na samym gruzowisku nie da się też użyć nagrzewnic. To jest "kanapka", złożony budynek, w którym trudno znaleźć miejsca, w których - mamy nadzieję, że są jakieś zakamarki, w których potencjalnie mogły się schronić osoby, których poszukujemy, natomiast tam jest bardzo sprasowany ten materiał - powiedział Kleszczewski.



Myślę, że już około połowy mamy za sobą, natomiast przypominam, że każdy element jest inaczej skonstruowany i nie wiadomo, co nas spotka jeszcze niżej - przekazał komendant.

W świetle dziennym prace postępują coraz szybciej

Prace w miejscu wybuchu gazu postępują coraz szybciej; w świetle dziennym jest nam łatwiej spostrzec wiele rzeczy - poinformował rano Kleszczewski.

Te prace szybciej postępują, jest po prostu bezpieczniej. Natomiast ta praca ciągle jest żmudna, element po elemencie musimy wszystko usuwać. Jesteśmy na pewno już po połowie prac. Myślę, że będzie coraz szybciej - ocenił Kleszczewski.



Dodał, że strażacy ciągle nie mogą na gruzowisko wprowadzić psów. W dalszym ciągu również pracują ręcznie.







Na miejsce akcji dojeżdżają kolejni strażacy / Józef Polewka / RMF FM

Pytany o to, na której kondygnacji już pracują strażacy zaznaczył, że można oszacować, iż obecnie poszukiwania są prowadzone na poziomie zero.



Jesteśmy już bardzo nisko, ale to jest sprasowany materiał, a więc ilość materiałów jest jeszcze z dwóch kondygnacji - powiedział.



Na miejscu eksplozji jest również 50 policjantów. Policjanci ustalają, ile osób tam rzeczywiście zamieszkiwało i gdzie te osoby teraz się znajdują. Starają się dotrzeć do rodziny, do najbliższych, do znajomych tych osób, które prawdopodobnie tutaj mieszkały - mówił Roman Szybiak z bielskiej policji.







Wstępna przyczyna eksplozji - uszkodzenie gazociągu podczas robót budowlanych

Służby pracujące na miejscu wybuchu / Józef Polewka / RMF FM

Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku w środę wieczorem było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Polskiej Służby Gazownictwa Artur Michniewicz.

Jak dodał, "roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa". Nie były także nadzorowane przez specjalistów gazownictwa - podkreślił. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Kwolkiem rzecznik PSG powiedział, że gazociąg prawdopodobnie został przewiercony przewiertem kierowanym, który polega na kładzeniu instalacji (w tym przypadku miały to być kable energetyczne) pod jezdnią bez zrywania nawierzchni.

Michniewicz zapewnił, że służby pogotowia gazowego dotarły bardzo szybko na miejsce zdarzenia i odcięły dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu. Po zakończeniu akcji na miejscu katastrofy przystąpią do zlokalizowania miejsca uszkodzenia, naprawy i przywrócenia dostaw gazu.

Powołano specjalną komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu, wynik jej prac powinien być znany w ciągu doby od momentu rozpoczęcia prac ekspertów. Pracownicy pogotowia gazowego ściśle współpracują z wszystkimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia - podsumował przedstawiciel PSG.

Firma przygotowała też rozwiązanie, które umożliwi tymczasowe przywrócenie dostaw gazu. Być może postawimy tam stację LNG, czyli stację zasilającą gazociągi skroplonym gazem. Być może w ten sposób udostępnimy mieszkańcom możliwość korzystania z gazu ziemnego - mówi Michniewicz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Uszkodzona rura to gazociąg średniego ciśnienia. Zasilał całą zachodnią część Szczyrku, która teraz pozbawiona jest dostaw gazu.