„Myślę, że dużą część Polaków po pięciu latach wie, po co nam Andrzej Duda i chce kolejnych pięciu lat (jego prezydentury)” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Zaznaczył, że chodzi o to, by nie było „brutalnej walki między rządem a urzędem prezydenta”. „Weźmy 13. emeryturę - uchwalona przez Sejm, zablokowana w Senacie kontrolowanym przez opozycję. W Sejmie udało się to odwrócić, ale gdyby kandydat opozycyjny zasiadał w Pałacu Prezydenckim, to mielibyśmy prawdopodobnie tę samą blokadę, którą mieliśmy w Senacie, której w Sejmie przy tej większości nie udałoby się odwrócić” – zaznaczył.

Wicerzecznik PiS był także pytany o Joannę Lichocką. Podczas czwartkowej debaty sejmowej posłanka wykonała obraźliwy gest w kierunku opozycji. Bardzo bym się cieszył, gdyby do tej sytuacji w Sejmie nie doszło - mówił Fogiel. Niestety, mleko się rozlało, mogę się tylko cieszyć, że pani poseł przeprosiła i wyraziła gotowość do stawienia się przed Komisją Etyki Poselskiej - dodał. Dopytywany, dlaczego Lichocka nie zjawiła się na sobotniej konwencji PiS, Fogiel powiedział, że "to była jej decyzja, by nie dawać pretekstów opozycji".

Robert Mazurek zapytał także swojego gościa o ewentualny wylot Jarosława Kaczyńskiego do Smoleńska na obchody 10. rocznicy katastrofy prezydenckiego tupolewa. Jeszcze zbyt wcześnie, by o tym przesądzać, bo dużo zależy od strony rosyjskiej. Myślę, że pan prezes dopuszcza taką możliwość. Nie ma co spekulować - mówił Radosław Fogiel.

Robert Mazurek, RMF FM: Konwencja była piękna, konfetti sypało się gęsto, tylko programu brak...



Konwencja rzeczywiście, uważam, daje powody do satysfakcji. Rozumiem, że pije pan redaktor do tego, że...



Nie tylko...



... nie padły konkretne propozycje programowe. Będziemy je przedstawiać w trakcie kampanii, już pierwsze być może w tym tygodniu, a później w kolejnych tygodniach. Mamy jeszcze osiemdziesiąt kilka dni do wyborów, musimy jakoś rozłożyć i też...



Czyli będziemy po kolei przedstawiać program, na razie było po to, żebyśmy popodziwiali, jak ładny jest kandydat i wszyscy goście.



Kampania wymaga pewnego budowania napięcia również, a konwencja była po to, żeby...



... żeby były ładne obrazki w telewizji.



... pokazać, że startujemy, żeby nadać dynamikę tej kampanii, po to się robi konwencje.



A nie po to, żeby ludziom powiedzieć na przykład, po co nam Andrzej Duda?



Myślę, ze duża część Polaków już po 5 latach wie, po co nam Andrzej Duda i chce kolejnych 5 lat.



No dobrze, ludzie wiedzą, dlaczego Andrzej Duda był nam potrzebny przez 5 lat. Ci, którzy na niego głosowali, można domniemywać, że wiedzą, dlaczego na niego głosowali. My wiemy, po co jest PiS-owi Andrzej Duda, to nawet powiedział prezes, to nawet mówi premier. On jest po to, żeby podpisywał wszystkie Wasze ustawy. Ale po co Polsce Andrzej Duda? Przepraszam za wielkie słowa...

