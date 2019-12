Nietypowa interwencja policjantów w Stargardzie koło Szczecina. Uratowali 2-letnie dziecko, które połknęło tabletkę do zmywarki.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dwóch policjantów drogówki patrolowało ulicę Stargardu. Nagle - z piskiem opon - podjechała do nich samochodem kobieta. Zaczęła wyjaśniać, że pilnie jedzie do szpitala z 2-letnią córką, która połknęła tabletkę do zmywarki. Dziecko miało pianę w ustach, więc zagrożenie życia było ogromne. Dziecko mogło się udławić.

Policjanci natychmiast powiadomili komendę, a ta uprzedziła szpital. Policjanci utworzyli więc konwój i na sygnale pilotowali matkę aż do szpitala.

Zapewne tylko dzięki temu dziecko otrzymało ratunek na czas i dzięki temu 2-latce ostatecznie nic poważnego się nie stało.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dziecko utknęło w automacie do łowienia zabawek. Z ratunkiem przyszli strażacy