15 sierpnia przypadają dwa święta – jedno państwowe, a drugie kościelne, które jest ustawowo wolne od pracy. Czy tego dnia trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia to rzadki przypadek w ciągu roku, kiedy przypadają równocześnie dwa święta. Jedno z nich jest kościelne - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To święto, w którym katolicy upamiętniają wzięcie do nieba Maryi z duszą i ciałem. Było obchodzone już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale dopiero w 1950 roku papież Pius XII ustanowił je dogmatem, czyli częścią nauki wiary.

W polskiej tradycji ten dzień jest również nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej. W kościołach święci się wtedy plony i zioła.

Ten dzień dla katolików jest świętem nakazanym, w którym są zobowiązani do uczestnictwa w mszy. Spis tych świąt poza niedziela określa Kodeks Prawa Kanonicznego.

Tego samego dnia, czyli 15 sierpnia przypada też święto państwowe - Święto Wojska Polskiego. Zostało ono ustanowione w 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, w której polskie wojska odparły atak wojsk bolszewickich.