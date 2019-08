15 sierpnia przypadają dwa święta – jedno państwowe, a drugie kościelne, które jest ustawowo wolne od pracy. Czy tego dnia będzie można zrobić zakupy?

15 sierpnia to rzadki przypadek w ciągu roku, kiedy przypadają równocześnie dwa święta. Jedno z nich jest kościelne - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To święto, w którym katolicy upamiętniają wzięcie do nieba Maryi z duszą i ciałem. Było obchodzone już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale dopiero w 1950 roku papież Pius XII ustanowił je dogmatem, czyli częścią nauki wiary.

W polskiej tradycji ten dzień jest również nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej. W kościołach święci się wtedy plony i zioła. Dla katolików jest to święto nakazane, w którym są zobowiązani do uczestnictwa w mszy.

Tego samego dnia, czyli 15 sierpnia przypada też święto państwowe - Święto Wojska Polskiego. Zostało ono ustanowione w 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, w której polskie wojska odparły atak wojsk bolszewickich.

Co ciekawe, ten dzień jest ustawowo wolny od pracy nie ze względu na uroczystości państwowe, ale na święto kościelne. To Wniebowzięcie jest wpisane do ustawy zarządzającej dzień wolny.

15 sierpnia to także dzień zamkniętych sklepów. W tym dniu nie zrobimy zakupów.