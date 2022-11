Za kilka dni będziemy świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada w piątek, dla wielu z nas oznacza to długi weekend. Jednak nie wszyscy będą mogli się nim cieszyć.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości / Shutterstock

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada. Jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że zamknięte będą urzędy, galerie handlowe czy supermarkety. Nie skorzystamy wtedy z usług kosmetycznych i fryzjerskich. Placówki edukacyjne nie prowadzą w ten dzień lekcji. A to oznacza, że sporo osób będzie mogło się cieszyć długim weekendem.

Otwarte pozostaną m. in. apteki, stacje benzynowe, sklepy na dworcach i lotniskach czy piekarnie.

Kto pracuje 11 listopada?

11 listopada dzień wolny nie obowiązuje osób pracujących w ochronie zdrowia czy służbach mundurowych - policjantów i strażaków. Oprócz nich osoby mogące pracować w ten dzień, określa 151. artykuł Kodeksu pracy. Będą to między innymi:

Pracownicy zatrudnieni przy ochronie mienia

Pracownicy gastronomii i hotelarstwa

Osoby zatrudnione w transporcie i komunikacji

Osoby pracujące przy niezbędnych remontach

Osoby zatrudnione w pracy zmianowej lub ciągłej

85 lat Święta niepodległości

Co roku 11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości przez nasz kraj, po 123 latach niewoli. Święto to zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937. Po 8 latach, 22 lipca 1945 roku zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej. Przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. Obecnie jedne z najważniejszych obchodów w kraju odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Biorą w nich udział przedstawiciele władz państwowych.

