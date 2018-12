Prokuratura w Ropczycach na Podkarpaciu wszczęła postępowanie w sprawie porodu, jaki miał miejsce na terenie tamtejszego ośrodka zdrowia. 38-letnia kobieta urodziła dziecko na korytarzu. Poród odebrał ojciec dziecka. Personel placówki się nie pojawił, mimo wezwań dzwonkiem.



zdj. ilustracyjne /foto. pixabay /

Personel placówki był przez długi czas wzywany przez ojca dzwonkiem, lecz nikt nie otwierał im drzwi - poinformował prok. Artur Grabowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Dodał, że dzwonek był słyszalny, bo to ustalono już w trakcie postępowania.

Ojciec udał się również z drugiej strony budynku do stacji pogotowia ratunkowego, gdzie również nie uzyskał żadnej pomocy, po czym połączył się z numerem alarmowym i wezwał na miejsce karetkę pogotowia - mówił prokurator.



Dodał, że kobieta, nie mogąc doczekać się pomocy, urodziła dziecko na korytarzu placówki. Poród odebrał mąż, który okrył noworodka własną kurtką.



Dopiero wtedy matka z dzieckiem doczekała się pomocy pielęgniarskiej i medycznej. Karetką została przewieziona do szpitala w Dębicy. Matka i dziecko czują się dobrze. W poniedziałek opuścili szpital i wrócili do domu.

Prok. Artur Grabowski poinformował, że postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję dotyczy narażenia 38-letniej kobiety i jej nowo narodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki.

Zbulwersowany sytuacją ojciec dziecka zarzucił personelowi szpitala niedopełnienie obowiązków - zaznaczył prok. Grabowski.

(j.)