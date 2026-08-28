Żurek: Ani złotówki z budżetu państwa dla Trybunału Konstytucyjnego

RMF24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że Trybunał Konstytucyjny „nie otrzyma ani złotówki z budżetu państwa”. Rząd argumentuje, że dokument przekazany przez TK nie spełniał wymogów ustawowych.

„TK nie złożył planu dochodów i wydatków. Zgromadzenie Ogólne zwołano z rażącym naruszeniem prawa - bezprawnie wykluczając z niego prawidłowo wybranych sędziów” - ogłosił Żurek na platformie X, dodając, że „przepisy prawa obowiązują każdy organ w Polsce”.

Projekt budżetu przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Dokument ma teraz trafić do Sejmu.

Minister finansów Andrzej Domański przekazał po posiedzeniu rządu, że projekt nie obejmuje planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego.

Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej — powiedział Domański.

Dopytywany, czy oznacza to brak finansowania TK w przyszłorocznym budżecie, odparł, że resort nie otrzymał planu w wymaganej formie, dlatego odpowiednia pozycja nie znalazła się w dokumencie.

Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. Podkreślił, że materiały nadesłane do Ministerstwa Finansów nie spełniały podstawowych wymogów prawnych.

Z naszego punktu widzenia po prostu nie otrzymaliśmy dokumentu, który pozwalałby nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym — mówił szef rządu.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych minister finansów włącza do projektu budżetu plan dochodów i wydatków TK, jeżeli został on przekazany przez tę instytucję.

Jak zaznaczyła, przesłana do resortu informacja nie spełniała wymogów określonych w przepisach o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Plan musi zostać przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie — podkreśliła Majszczyk.

Równe „zero” złotych dla TK?

Pytana wprost, czy w projekcie budżetu dla Trybunału zaplanowano „zero złotych”, wiceszefowa MF odpowiedziała: „można tak powiedzieć”.

Zaznaczyła jednak, że kompetencje do ewentualnego utworzenia lub zmiany takich wydatków ma parlament.

Zgodnie z ustawą projekt planu dochodów i wydatków TK przygotowuje dyrektor Kancelarii Trybunału i przedstawia go prezesowi TK. Następnie prezes zwołuje Zgromadzenie Ogólne sędziów, które uchwala dokument. Dopiero wtedy plan jest przekazywany ministrowi finansów do włączenia do projektu budżetu państwa.

Trybunał przesłał plan do resortu finansów 30 lipca. Problemem miał być jednak spór dotyczący składu Zgromadzenia Ogólnego i statusu części sędziów.

Konstytucja przewiduje, że Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów, a kworum Zgromadzenia Ogólnego wynosi 10 osób. W ostatnich latach w TK pojawiły się wakaty. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów, a w czerwcu - kolejnego. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od trojga z nich, natomiast czworo nie zostało dopuszczonych do orzekania.

Rząd i część prawników kwestionują również status dwóch sędziów, wskazując, że zostali wybrani na miejsca wcześniej obsadzone.