Zmiany w Sejmie po rozłamie w PiS. „Pewnie powstanie nowy klub”

RMF24

„Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. (...) Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało” - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po konferencjach Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, na których ogłoszono rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Zdaniem Sławomira Mentzena „obie strony nie miały innego wyjścia” niż się rozstać.

„Nie możemy się na to zgodzić”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że „trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa” w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS „przyjmie ten fakt do wiadomości”, zaznaczając, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia.

Po nim konferencję prasową zwołał Mateusz Morawiecki i poinformował, że jego środowisko liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Przekonywał, że do samego końca chciał działać w ramach PiS i w oparciu o strategię „dwóch płuc” partii. Nie może jednak zgodzić się na pogrzebanie strategii stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie nazywa się strategią „dwóch płuc”, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców - powiedział.

Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu. (...) Dzisiaj chcę skoncentrować się na przyszłości przede wszystkim. Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek, tych bzdur, kłamstw, które się wylewają z różnych ekranów telewizora - powiedział Morawiecki.

Zapewnił, że nie rozmawiał jeszcze z działaczami stowarzyszenia o powstaniu nowej partii czy klubu, więc wszystkie plany dotyczące przyszłości muszą zostać dopiero przedyskutować.

Lista ludzi Morawieckiego

Posłowie (krajowi)

Anna Bałuch Ryszard Bartosik Zbigniew Chmielowiec Anna Cicholska Michał Cieślak Janusz Cieszyński Elżbieta Duda Robert Gontarz Marcin Gwóźdź Marcin Horała Paweł Jabłoński Fryderyk Kapinos Łukasz Kmita Maria Koc Wiesław Krajewski Andrzej Kryj Krzysztof Kubów Anna Kwiecień Krzysztof Lipiec Grzegorz Lorek Marzena Machałek Grzegorz Macko Mateusz Morawiecki Monika Pawłowska Grzegorz Puda Paweł Rychlik Łukasz Schreiber Olga Semeniuk-Patkowska Sławomir Skwarek Mirosława Stachowiak-Różecka Krzysztof Szczucki Szymon Szynkowski vel Sęk Ryszard Terlecki Włodzimierz Tomaszewski Sylwester Tułajew Wojciech Zubowski Ireneusz Zyska

Europosłowie

Waldemar Buda Michał Dworczyk Piotr Müller

Senatorowie

Marek Bernacki

Politycy niebędący członkami PiS

Andrzej Gut-Mostowy Marek Jakubiak Agnieszka Ścigaj

Czarzasty: Rozłam w PiS oznacza powstanie nowego klubu

Na reakcję politycznej konkurencji nie trzeba było długo czekać. Marszałek Włodzimierz Czarzasty - komentując sytuację w PiS - ocenił, że rozłam w partii najpewniej oznacza zmiany w parlamencie.

Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi - powiedział Czarzasty na konferencji prasowej.

Dodał, że dziwi go jednak, iż u boku Kaczyńskiego zostali posłowie tacy, jak Dariusz Matecki, Mariusz Gosek, Przemysław Czarnek.

Jak ta partia była powoływana przez pana Lecha Kaczyńskiego, to ona miała inny obraz i inaczej wyglądała. (...) Okazuje się, że można upaść tak nisko - stwierdził Czarzasty.

Dodał, że jako marszałek Sejmu może tylko powiedzieć, że - w konsekwencji rozłamu w PiS-ie - niebawem nastąpią również zmiany w parlamencie.

Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało - komentował Czarzasty.

Sławomir Mentzen: Obie strony nie miały innego wyjścia

Sławomir Mentzen z Konfederacji nie opowiada się jednoznacznie po stronie ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Mateusza Morawieckiego. Przedstawia rozłam w PiS-ie jako proces nieunikniony.

„Nie wiem, jak to się zakończy, kto zyska, a kto straci na rozłamie w PiS. Wiem tylko, jako praktyk, a nie teoretyk (jak 99 proc. komentujących), że obie strony nie miały innego wyjścia” - napisał.

Jego zdaniem, Morawiecki zostając w PiS-ie, ryzykowałby, że Kaczyński wytnie jego ludzi na samym finiszu układania list, co oznaczałoby prawdopodobnie koniec jego politycznej kariery.

„Pamiętajmy też, że władze się zdobywa, a nie dostaje. Bunt przeciwko Kaczyńskiemu jest dla Morawieckiego świetnym przetarciem się jako lider partii, jego mitem założycielskim i kapitałem na przyszłość. Morawiecki nie miał wyjścia, musiał budować swoją partię” - ocenił Mentzen.

Podkreślił, że Kaczyński popełnił błąd, nie doceniając wcześniej ambicji Morawieckiego. „Teraz już Kaczyński nie miał żadnego wyboru. Zrobił co musiał, ratował sytuację na ile mógł. A jak to się wszystko skończy, kto wyjdzie z tego żywy, to zobaczymy za kilka lat” - podkreślił.

Petru: Przed wyborami znów się połączą

Ryszard Petru uważa, że rozłam w PiS-ie jest chwilowy i Morawiecki i Kaczyński połączą się znów przed wyborami w 2027 roku.

„Dziś podział, a przed wyborami znów się połączą - dokładnie jak z grupą Ziobry. Między nimi nie ma żadnych różnic programowych. To nie jest walka o Polskę, tylko o wpływy w PiS. Mateusz Morawiecki jako premier realizował ten sam socjalistyczny, antyeuropejski program Kaczyńskiego. Nie dajcie się nabrać na nową narrację tych, których wyrzucą” - skomentował.