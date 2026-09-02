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Zmiany w klubie Rozwój Plus. Jest nowy przewodniczący

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (12:51)

Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus, zastępując na tej funkcji Mateusza Morawieckiego. Wiceszefami zostali m.in. posłowie: Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem klubu Robert Gontarz.

Zmiany w klubie Rozwój Plus. Jest nowy przewodniczący
Mateusz Morawiecki (L) i Łukasz Schreiber (P)/fot. Adam Burakowski /East News

Zmiana szefostwa klubu Rozwój Plus

O decyzjach personalnych w prezydium klubu Rozwój Plus powiedział w środę poseł Krzysztof Szczucki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Łukasz Schreiber został przewodniczącym, wybrano też kilkoro wiceprzewodniczących. Oprócz Krzysztofa Szczuckiego są to posłowie: Paweł Jabłoński, Maria Koc, Piotr Uściński, Mirosława Stachowiak-Różecka, Grzegorz Puda oraz Janusz Cieszyński. Rzecznikiem prasowym klubu – jak dodał Szczucki – został poseł Robert Gontarz.

Ponadto wcześniej w środę Morawiecki poinformował, że jego klub wybrał posła Marcina Horałę na kandydata na wicemarszałka Sejmu. Rozwój Plus – jak dodał Morawiecki – będzie „forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu tak, aby każdy klub mógł mieć swojego wicemarszałka.

Zmiany również w sali plenarnej i komisjach

41-osobowy klub Rozwój Plus utworzony został pod koniec lipca przez posłów niegdyś z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy funkcję szefa klubu objął Mateusz Morawiecki – były premier i lider stowarzyszenia Rozwój Plus – a wiceprzewodniczącym został Łukasz Schreiber.

W związku z powstaniem nowego klubu konieczne były zmiany choćby w rozplanowaniu miejsc w sali plenarnej oraz w parytetach miejsc w komisjach sejmowych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział podczas środowej konferencji prasowej, że ustalono miejsca dla klubu Rozwój Plus w sali plenarnej, a on rozmawiał w tej sprawie z Morawieckim oraz nowym szefem tego klubu – posłem Schreiberem.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rozwój Plus
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