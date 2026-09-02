„Buble prawne nieskierowane pod obrady”. Czarzasty reaguje na słowa Nawrockiego

RMF24

Sejm wznowił w środę prace po wakacyjnej przerwie. Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dziewięć projektów ustaw zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego jest na etapie prac w komisjach, a trzy projekty to „buble prawne nieskierowane pod obrady”.

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu odniósł się do zarzutów Karola Nawrockiego, który wielokrotnie mówił, że projekty jego autorstwa trafiają do sejmowej zamrażarki. Marszałek Sejmu, zwracając się bezpośrednio do prezydenta, powiedział, że albo jest on wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie, albo po prostu kłamie.

23 projekty prezydenta w Sejmie

Czarzasty poinformował, że do Sejmu wpłynęły 23 prezydenckie projekty ustaw.

Dodał, że cztery z nich zostały rozpatrzone, jeden został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a dziewięć projektów jest na etapie prac komisyjnych.

Niemal połowa Polaków zgodna ws. prezydentury Karola Nawrockiego Jak Polki i Polacy oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Okazuje się, że niemal połowa jest w tej sprawie zgodna, 49,2 proc. respondentów ocenia bowiem pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego – wynika z sondażu United Surveys by…

Czarzasty o bublach prawnych

Są trzy buble prawne nieskierowane pod obrady, jeden projekt jest bezprzedmiotowy, trzy projekty zapowiedział rząd i grupy posłów, będą kierowane projekty pana prezydenta dalej w momencie, kiedy te projekty innych podmiotów spłyną - podkreślił marszałek Sejmu.

Dodał, że dwa projekty prezydenta są w konsultacjach i opiniowaniu.

„Trzy buble prawne nieskierowane pod obrady”, o których powiedział Czarzasty, to: projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych „SAFE zero”, projekt o tzw. przywróceniu prawa do sądu oraz projekt „Tani prąd”.