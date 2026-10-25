Wicemarszałek Senatu: Pełczyńska-Nałęcz chce założyć nowe stowarzyszenie

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W ostatnich dniach polska scena polityczna żyje odejściem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu i partii Polska 2050. Była minister funduszy i polityki regionalnej ogłosiła swoją decyzję w czwartek wieczorem na platformie X, wywołując falę spekulacji i komentarzy zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej. Sytuację dodatkowo podgrzała informacja o planach założenia przez Pełczyńską-Nałęcz nowego stowarzyszenia.

Wyrzucona z partii, planuje nowy projekt

W sobotę zarząd Polski 2050 oficjalnie usunął Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z partii. Decyzja ta była bezpośrednią konsekwencją jej rezygnacji z funkcji ministerialnej i partyjnej.

Jak ujawnił wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Pełczyńska-Nałęcz podczas wewnętrznego spotkania poinformowała o planach założenia nowego stowarzyszenia.

Myślę, że szykuje nowy projekt, bo o tym wczoraj też poinformowała na spotkaniu, że zakłada nowe stowarzyszenie. Nie zaprosiła wszystkich członków Polski 2050 do tego, więc jest to co najmniej zaskakujące – komentował Żywno w Polsat News.

Politycy komentują: ambicje, rozczarowanie i krytyka

Decyzja Pełczyńskiej-Nałęcz spotkała się z szerokim odzewem polityków różnych ugrupowań. Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, bronił byłej minister przed falą hejtu, podkreślając różnice w podejściu do polityki, ale też szacunek do jej pracy.

„Ona, tak to czytam, wychodzi z założenia, że świat wykuwa się w konflikcie. Ja – że we współpracy – napisał Hołownia na platformie X dodając: „Oboje za te swoje przekonania (których ani ja, ani ona już nie zmienimy), zapłaciliśmy swoją cenę. Ona - z pewnością - nadal będzie walczyć. Ja - to też miejcie za pewnik - będę nadal szukał najmniejszego wspólnego mianownika”. Stwierdził również, że wojny z premierem, prezydentem PSL i Lewicą uważa za „idiotyzm”. Zaznaczył jednocześnie, że „hejt i smrodliwy, zawistny triumf, który wylewa się dziś” na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, „skwitować można tylko w jeden - bardzo niedzielny - sposób”. „Święty Paweł w 1. Liście do Koryntian pisze: »A ten, komu się dziś wydaje, że stoi - uważa, żeby nie upadł«” - napisał Hołownia.

Z kolei politycy koalicji rządowej nie szczędzili słów krytyki. Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy sugerowała, że odejście Pełczyńskiej-Nałęcz mogło być związane z niezrealizowanymi ambicjami – zwłaszcza po nominacji Andrzeja Domańskiego na wicepremiera przez Donalda Tuska. Bartosz Arłukowicz z KO określił jej zachowanie jako „nieprzewidywalne” i zarzucił jej egocentryzm. Urszula Pasławska z PSL stwierdziła wręcz, że była minister „nie wytrzymała ciśnienia”.

Nie zabrakło jednak głosów doceniających pracę Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Paweł Śliz z Polski 2050 podkreślił, że to dzięki jej ministerstwu udało się zrealizować kluczowe zadania, takie jak wdrożenie KPO. Michał Wawer z Konfederacji zauważył, że była szefowa resortu funduszy próbowała wprowadzać realne zmiany, choć nie zawsze spotykało się to z aprobatą koalicjantów.