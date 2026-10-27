„Taktyczna rekonstrukcja” rządu na początku roku? Ustalenia RMF FM

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Na początku przyszłego roku ma dojść do ostatniej w tej kadencji rekonstrukcji rządu - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Stanowiska może stracić nawet troje ministrów.

Donald Tusk i członkowie jego rządu w Sejmie (fot. Paweł Supernak)

Donald Tusk i członkowie jego rządu w Sejmie (fot. Paweł Supernak) / PAP

Po co Tuskowi zmiany w rządzie?

W koalicji rządzącej mówi się, że ma być to „rekonstrukcja taktyczna”. Premier Donald Tusk chce w roku wyborczym rozliczyć resorty, które w ostatnim czasie działały najgorzej, a ich ministrowie nie poradzili sobie z realizacją wyborczych obietnic i priorytetów rządu.

Szef rządu spróbuje w ten sposób zmobilizować elektorat Koalicji Obywatelskiej i pokazać sprawczość na kilka miesięcy przed kampanią parlamentarną.

Resorty edukacji i zdrowia dostaną nowych szefów?

Barbara Nowacka (fot. Marian Zubrzycki) / PAP

Rozmówcy reportera RMF FM wskazują, że jedną z kandydatek do dymisji jest minister edukacji Barbara Nowacka, która od dłuższego czasu jest krytykowana przez środowiska uczniowskie i nauczycielskie. Źle oceniane jest m.in. ograniczenie prac domowych w szkołach podstawowych. Zdaniem ekspertów utrudnia to utrwalanie wiedzy i ogranicza swobodę nauczycieli.

Część pedagogów i organizacji edukacyjnych zarzuca ministerstwu edukacji zbyt wolne tempo reform, niewystarczające konsultacje ze środowiskiem szkolnym oraz brak realizacji części obietnic dotyczących poprawy warunków pracy nauczycieli czy zwiększenia wsparcia psychologicznego dla dzieci. Fiaskiem było także wprowadzenie edukacji zdrowotnej.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (fot. Albert Zawada) / PAP

Stanowisko ma stracić również szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Reporter RMF FM usłyszał od polityków koalicji rządzącej, że niektórych jej reform – nawet jeśli wszyscy wiedzą, że są konieczne – nie da się politycznie obronić, a tym bardziej zrealizować. Chodzi m.in. o kwestię likwidacji szpitali powiatowych.

Pani minister może w pierwszej kolejności stracić stanowisko. Wszyscy podkreślają, że błędem było obsadzenie na tym stanowisku kogoś spoza polityki – mówi anonimowo rozmówca reportera RMF FM Jakuba Rybskiego z Koalicji Obywatelskiej.

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Pełczyńska-Nałęcz wyprzedziła Tuska

Zmiany w rządzie miały objąć także resort funduszy i polityki regionalnej kierowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Premier od dawna szukał sposobu, jak się jej pozbyć, a pani minister zrobiła mu prezent – usłyszał reporter RMF FM.

Dotychczasowa przewodnicząca Polski 2050 w ubiegły czwartek na portalu X sama poinformowała, że odchodzi z rządu. Dwa dni później władze ugrupowania zdecydowały o usunięciu jej z partii.

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Dymisja Balczuna za „własny folwark”?

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun (fot. Andrzej Jackowski) / PAP

W Koalicji Obywatelskiej mówi się też o jednym zaskakującym nazwisku. Zdymisjonowany mógłby zostać Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Reporter RMF FM Jakub Rybski nieoficjalnie usłyszał, że za tą decyzją może stać Paweł Graś, szef gabinetu politycznego premiera, nazywany też szarą eminencją w rządzie Donalda Tuska.

Graś uważa, że Balczun zrobił sobie z resortu własny folwark – relacjonował rozmówca dziennikarza RMF FM. To byłby jednak ryzykowny ruch na kilka miesięcy przed wyborami. Kadra bardzo dobrych menadżerów w Koalicji Obywatelskiej jest bardzo wąska. Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto na finiszu kampanii zdecyduje się objąć stery w tym ministerstwie - zastrzegł polityk KO.

Do zmian może dojść też na stanowiskach sekretarzy stanu w poszczególnych ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.