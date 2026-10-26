„Mam umiejętności sztukmistrza”. Ambitny plan Czarzastego na wybory

„Rekomenduję niewypowiadanie się do lutego”
W czasie wizyty w Bystrej w województwie śląskim marszałek Sejmu został zapytany, czy lewica jest w stanie pójść wspólnym blokiem do przyszłotocznych wyborów parlamentarnych. W odpowiedzi przypomniał, że zgodnie z decyzją Rady Krajowej Nowej Lewicy pierwsza dyskusja o formule startu w wyborach odbędzie się w lutym przyszłego roku.
Rekomenduję, sobie przede wszystkim, oraz wszystkim moim koleżankom i kolegom, niewypowiadanie się w tej sprawie do lutego przyszłego roku - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, jego ugrupowaniu zależy na tym, by „rząd 15 października był lepszy, żeby uzyskał poparcie społeczne i żeby rządził nadal”. Ostatnie sondaże pokazują, że to ostatnie może być trudne, bo większe szanse na zbudowanie sejmowej większości zdają się mieć partie prawicowe.
„Zandberg nie chce wziąć odpowiedzialności za nic”
Będziemy szukali różnych wyjść, ale jako doświadczony polityk jasno mówię: za szybko w tej chwili, żeby decydować. Opcja z jednym blokiem lewicowym, z PPS-em, Unią Pracy, OPZZ, Partią Razem, strukturą pani Senyszyn jest na pewno moim marzeniem. Czy to się spełni, nie wiem - przyznał marszałek Sejmu.
Mam umiejętności sztukmistrza z Grochowa do tego, żeby próbować ludzi dogadywać - dodał żartobliwie Czarzasty, nawiązując do tytułu powieści „Sztukmistrz z Lublina” Isaaca Bashevisa Singera. Według niego Nową Lewicę i Partię Razem różni stosunek do obecnego rządu, a nie poglądy.
Poglądy mamy wspólne, te poglądy są lewicowe, natomiast Adrian Zandberg nie bierze i nie chce wziąć odpowiedzialności za nic, woli krytykować. Partia, którą ja reprezentuję, chce brać odpowiedzialność - powiedział Czarzasty.
Partia Razem przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku - poinformowała w niedzielę współprzewodnicząca ugrupowania, krakowska radna Aleksandra Owca.