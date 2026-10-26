„Mam umiejętności sztukmistrza”. Ambitny plan Czarzastego na wybory

RMF24

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyznał, że jego marzeniem jest stworzenie jednego bloku lewicowego przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. „Mam umiejętności sztukmistrza z Grochowa do tego, żeby próbować ludzi dogadywać” - stwierdził żartobliwie lider Lewicy.

„Rekomenduję niewypowiadanie się do lutego”

W czasie wizyty w Bystrej w województwie śląskim marszałek Sejmu został zapytany, czy lewica jest w stanie pójść wspólnym blokiem do przyszłotocznych wyborów parlamentarnych. W odpowiedzi przypomniał, że zgodnie z decyzją Rady Krajowej Nowej Lewicy pierwsza dyskusja o formule startu w wyborach odbędzie się w lutym przyszłego roku.

Rekomenduję, sobie przede wszystkim, oraz wszystkim moim koleżankom i kolegom, niewypowiadanie się w tej sprawie do lutego przyszłego roku - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, jego ugrupowaniu zależy na tym, by „rząd 15 października był lepszy, żeby uzyskał poparcie społeczne i żeby rządził nadal”. Ostatnie sondaże pokazują, że to ostatnie może być trudne, bo większe szanse na zbudowanie sejmowej większości zdają się mieć partie prawicowe.

Zwrot w najnowszym sondażu partyjnym. Ta partia znalazłaby się w Sejmie Sześć partii weszłoby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się obecnie – wynika z sondażu Ipsos dla TVP Info i „19:30”. Największym, 34-procentowym, poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. W Sejmie znaleźliby się także jej dwaj obecni koalicjanci –…

„Zandberg nie chce wziąć odpowiedzialności za nic”

Będziemy szukali różnych wyjść, ale jako doświadczony polityk jasno mówię: za szybko w tej chwili, żeby decydować. Opcja z jednym blokiem lewicowym, z PPS-em, Unią Pracy, OPZZ, Partią Razem, strukturą pani Senyszyn jest na pewno moim marzeniem. Czy to się spełni, nie wiem - przyznał marszałek Sejmu.

Mam umiejętności sztukmistrza z Grochowa do tego, żeby próbować ludzi dogadywać - dodał żartobliwie Czarzasty, nawiązując do tytułu powieści „Sztukmistrz z Lublina” Isaaca Bashevisa Singera. Według niego Nową Lewicę i Partię Razem różni stosunek do obecnego rządu, a nie poglądy.

Poglądy mamy wspólne, te poglądy są lewicowe, natomiast Adrian Zandberg nie bierze i nie chce wziąć odpowiedzialności za nic, woli krytykować. Partia, którą ja reprezentuję, chce brać odpowiedzialność - powiedział Czarzasty.

Partia Razem przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku - poinformowała w niedzielę współprzewodnicząca ugrupowania, krakowska radna Aleksandra Owca.