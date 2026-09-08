Prezydent Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o kryptoaktywach. „Próba rozwiązania sporu”

RMF24

„Dzisiaj rano (8 września) został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów” – poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak podkreślił, nowa propozycja ma być próbą zakończenia trwającego od miesięcy sporu wokół regulacji rynku kryptowalut. „To przedłożenie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu, który toczy się od zeszłego roku” - powiedział Bogucki.

Drugi projekt prezydencki dot. rynku kryptowalut

Szef Kancelarii Prezydenta RP przekonywał, że inicjatywa Karola Nawrockiego jest odpowiedzią na – jak mówił – brak postępów w pracach nad regulacją rynku kryptoaktywów.

Spór toczy się od momentu, kiedy prezydent Karol Nawrocki złożył pierwsze weto. Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować - mówił Bogucki.

Prezydent zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów w czerwcu. Chodziło o ustawę uchwaloną przez Sejm 15 maja 2026 roku. 4 września Sejm rozpatrzył prezydencki wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy. Za ponownym uchwaleniem przepisów zagłosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzech wstrzymało się od głosu. Wymagana większość nie została osiągnięta, w związku z czym ustawa nie została ponownie uchwalona.

„Nie ma żadnego rządowego projektu”

Bogucki wskazywał, że obecnie – jego zdaniem – na stole nie ma aktywnego projektu rządowego regulującego rynek kryptoaktywów.

Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt Polski 2050, który niestety także nie jest procedowany, więc w istocie pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą – powiedział.

Projekt Polski 2050 rzeczywiście znajduje się w dokumentacji Sejmu. Został wniesiony 18 czerwca 2026 roku i dotyczy m.in. zasad prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów, odpowiedzialności związanej z dokumentami informacyjnymi oraz organizacji i wykonywania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego. Projekt ma numer druku 2737.

Według Boguckiego nowa propozycja prezydenta ma być bardzo zbliżona do wcześniejszego projektu. Ten projekt jest bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie, a fundamentem dla niego jest trzecia ustawa rządowa – powiedział szef Kancelarii Prezydenta.

Jego zdaniem obecna sytuacja daje możliwość wypracowania kompromisu między stroną prezydencką a rządzącymi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących – podkreślił Bogucki.

Spór o regulację rynku kryptowalut trwa od miesięcy

To nie pierwszy raz, gdy prezydent blokuje przepisy dotyczące rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował już wcześniej ustawę uchwaloną w grudniu 2025 roku. W lutym 2026 roku odmówił jej podpisania, a w czerwcu zawetował kolejną ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów.

Po wrześniowym głosowaniu Sejmu nad ostatnią z zawetowanych ustaw prezydencka inicjatywa oznacza więc otwarcie kolejnej ścieżki legislacyjnej. Tym razem projekt powstaje bezpośrednio z inicjatywy głowy państwa i – jak zapowiada Bogucki – ma stworzyć podstawę do kompromisu z większością parlamentarną.