Prezydent Nawrocki o przesłuchaniu: Zapraszam śledczych, odpowiem na pytania

RMF24

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że odpowie na pytania śledczych ws. niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że śledczy zwrócili się do prezydenta o wskazanie dogodnego miejsca i terminu przesłuchania.

Prezydent ma dużo więcej spraw, zagadnień, w tym na arenie międzynarodowej, niż odpowiadanie na urojenia ministra sprawiedliwości, ale oczywiście - prokurator usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję sam. Zapraszam śledczych w tej sprawie. Jestem obywatelem jak każdy inny i odpowiem na wszystkie pytania - przekazał dziennikarzom Karol Nawrocki.

Jednocześnie prezydent skrytykował działania rządu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Po to zostawałem prezydentem Polski, przypomnę - byłem kandydatem obywatelskim, niezwiązanym z żadną partią polityczną, ale popieranym przez PiS - żeby sytuację w TK naprawić, a nie zapychać TK kolejnymi politykami - mówił w kontekście kandydatury Macieja Berka do TK. Myślę, że dzisiaj ostatnią rzeczą, której TK potrzebuje, to kolejny polityk. Szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska - dodawał.

Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego

Prokuratura zamierza przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Działanie ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do objęcia urzędu i orzekania.

Jak przekazano, decyzja zapadła po analizie zgromadzonego materiału dowodowego. Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania.

Postępowanie wszczęto 21 kwietnia po zawiadomieniu złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.

Chodzi o Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego. Według opisu przedstawionego przez prokuraturę, badane są okoliczności związane z nieodebraniem od nich ślubowania przez prezydenta oraz uniemożliwieniem im rozpoczęcia pracy w Trybunale.

Prezydent odebrał ślubowanie od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Cztery pozostałe osoby 9 kwietnia złożyły ślubowanie w sejmowej Sali Kolumnowej, zaznaczając, że czynią to „wobec prezydenta”, a następnie przekazały pisemne roty ślubowań do Kancelarii Prezydenta RP.

Prezes TK Bogdan Święczkowski uznał jednak, że wydarzenia w Sejmie nie mogą zostać potraktowane jako ślubowanie złożone wobec głowy państwa. W konsekwencji czworo sędziów nie objęło urzędów w Trybunale.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że sprawa powinna zostać dokładnie wyjaśniona. Podkreślił w mediach społecznościowych, że nikt nie powinien być zwolniony z obowiązku wyjaśnienia okoliczności postępowania.