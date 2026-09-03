Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Jest komunikat

Jak poinformowała Anna Adamiak, prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczeni do orzekania
Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 kwietnia w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.
Zawiadomienie dotyczy działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wybranych 13 marca przez Sejm sędziów: Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego.
Czego dotyczy postępowanie?
Jak czytamy w komunikacie, „zakres postępowania obejmuje podejrzenie ułatwienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, (...), poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego (...)”.
Ponadto postępowanie dotyczy „niedopełnienia obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce”.
Dodano, że chodzi także o złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych „poprzez niezapewnienie czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej”.
Kilkudziesięciu świadków przesłuchanych
Do tej pory w tym postępowaniu przesłuchano ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono także dokumenty istotne dla sprawy.
„Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w charakterze świadka” – napisała w komunikacie prok. Anna Adamiak.
„Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem” – dodała Adamiak.
Sejm wybrał sześcioro sędziów TK
13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowania jedynie od dwojga z nich - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.
9 kwietnia ci sędziowie oraz czworo pozostałych sędziów - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - złożyło w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.
Szostek i Bentkowska objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta”.