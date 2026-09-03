Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Jest komunikat

RMF24

Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prezydent miałby być przesłuchany jako świadek. Taki komunikat zamieściła prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Jak poinformowała Anna Adamiak, prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczeni do orzekania

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 kwietnia w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Zawiadomienie dotyczy działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wybranych 13 marca przez Sejm sędziów: Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego.

Czego dotyczy postępowanie?

Jak czytamy w komunikacie, „zakres postępowania obejmuje podejrzenie ułatwienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, (...), poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego (...)”.

Ponadto postępowanie dotyczy „niedopełnienia obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce”.

Dodano, że chodzi także o złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych „poprzez niezapewnienie czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej”.

Kilkudziesięciu świadków przesłuchanych

Do tej pory w tym postępowaniu przesłuchano ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono także dokumenty istotne dla sprawy.

„Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w charakterze świadka” – napisała w komunikacie prok. Anna Adamiak.

„Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem” – dodała Adamiak.

Sejm wybrał sześcioro sędziów TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowania jedynie od dwojga z nich - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

9 kwietnia ci sędziowie oraz czworo pozostałych sędziów - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - złożyło w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Szostek i Bentkowska objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta”.