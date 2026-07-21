Poszli za Morawieckim, potem postawili na Kaczyńskiego. Znamy nazwiska

RMF24

Anita Czerwińska i Daniel Obajtek - to politycy PiS, którzy najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia „Rozwój Plus” skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a później złożyli deklarację o braku przynależności do stowarzyszenia. Nazwiska ujawnił w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk wypowiedział się też na temat ewentualnego spotkania prezesa PiS z Mateuszem Morawieckim.

W ubiegłym tygodniu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek 23 lipca.

Jeszcze tego samego dnia Jacek Sasin ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność, natomiast Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce „wygranej ambitnej Polski”.

W ubiegły piątek członkowie stowarzyszenia byłego premiera - w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

Tego samego dnia - jak informował rzecznik PiS Rafał Bochenek - doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Przekazano wóczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

Zbliża się ostateczny termin w PiS: Trwają negocjacje. „Oświadczeń nie podpiszemy” Nie słabnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają rozmowy między przedstawicielami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego – mówią politycy ze stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Kierownictwo partii nakazało…

„Takie spotkanie nie jest zaplanowane”

Wewnątrzpartyjny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości komentował we wtorek Rafał Bochenek, który był gościem Kacpra Wróblewskiego na antenie internetowego Radia RMF24. Jak przyznał, na razie nie ma w planach spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.

Takiego spotkania nie ma, takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma go w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o takie spotkanie nie zabiegał - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem. Zaznaczył jednak, że niewykluczone, iż „może się ono odbyć, bo nasz lider przynajmniej do czwartku jest bardzo otwarty na te rozmowy”.

Rzecznik PiS przypomniał, że każdy parlamentarzysta PiS ma czas do czwartku 23 lipca na złożenie stosownego oświadczenia. Do piątku, jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło około 130 parlamentarzystów PiS.

W rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Rafał Bochenek poinformował, że są już pierwsze osoby, które złożyły takie oświadczenia, a które wcześniej podpisały się pod listem skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. Są już pierwsze oświadczenia. Pierwsza podpisała pani poseł Anita Czerwińska (nie była członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus” - przyp. red.), mamy też oświadczenie pana Daniela Obajtka, który również spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Takie oświadczenie złożył wczoraj, występując automatycznie ze stowarzyszenia („Rozwój Plus”) - dodał.

Polityk stwierdził, że „jedność jest przy Jarosławie Kaczyńskim”. Wszelkie działania poza partią czy obok partii to działania rozłamowe. Stowarzyszenie „Rozwój Plus” jest działaniem rozłamowym i tak to zostało zdefiniowane przez kierownictwo partii - dodał.