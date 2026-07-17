Posłanki PSL opuszczają prezydencką radę. „Dwa miesiące harówy”

RMF24

W związku z wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP odchodzą posłanki PSL Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska. Informację przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. „Pokłady dobrej woli się wyczerpały” – podsumował ludowiec w TVN24.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa – uzasadnił swoją decyzję.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawa ją wprowadzająca przeszły przez obie izby parlamentu jako pierwsze w historii regulacje pozwalające na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych.

Zgorzelski: Dwa miesiące harówy

To były dwa miesiące harówy przede wszystkim dwóch polskich parlamentarzystek: pani poseł Urszuli Pasławskiej oraz pani poseł i minister Katarzyny Kotuli. One wykazały się maksimum dobrej woli, zarówno w Sejmie, w Senacie, a także w relacjach, szczególnie pani poseł Urszula Pasławska z prezydentem – powiedział wicemarszałek Piotr Zgorzelski w piątek wieczorem w TVN24.

Kiedy słyszymy płynące z Pałacu Prezydenckiego zapewnienia o konsultacjach, że parlament nie konsultuje, że parlament stawia prezydenta pod ścianą, chcieliśmy te argumenty wykluczyć, dlatego była tam, pytała o poprawki, o zdanie, o konkluzje – zauważył.

Posłanki odchodzą z rady

Wicemarszałek poinformował również, że z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP odchodzą poseł Urszula Pasławska oraz poseł Urszula Nowogórska.

Pokłady dobrej woli się wyczerpały. Nie chcieliśmy mieć sobie nawet milimetra do zarzucenia, że nie dokonaliśmy czegoś, co mogłoby stanowić punkt zaczepienia, że prezydent, gdyby wiedział, to by podpisał – podsumował.

To była ustawa dedykowana tym wszystkim rodakom, którzy żyją tak jak chcą i państwo powinno starać się ułatwiać im życie – powiedział Zgorzelski.

W skład Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP wchodzą: Marcin Horała (PiS), Paulina Matysiak (niez.), Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja). Rada ma wspierać prezydenta wiedzą i doświadczeniem, by usprawnić współpracę „na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom”.