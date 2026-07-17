Kotula grzmi po decyzji Nawrockiego. „Prezydent złamał obietnicę”

RMF24

Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków, tymczasem złamał swoją obietnicę wyborczą - stwierdziła pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula. Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej.

Zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku oznacza, że prezydent odwrócił się plecami do dwóch milionów Polek i Polaków żyjących w związkach nieformalnych - oceniła w piątek Katarzyna Kotula w wideo opublikowanym w serwisie X.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

Kotula: Prezydent miał szansę

Zdaniem Kotuli prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków - tymczasem złamał swoją obietnicę wyborczą, a prezydenckie hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” trafiły do kosza.

Celem ustawy było ułatwienie życia osobom żyjącym w związkach nieformalnych poprzez możliwość wspólnego rozliczania, zwolnienia od podatku spadkowego, pobierania świadczeń zdrowotnych i społecznych, możliwość dziedziczenia.

„Prezydent nie zatrzyma tych zmian”

W swoim wideo w serwisie X Kotula podkreśliła, że ustawa o statusie osoby najbliższej zastąpiła projekt dot. rejestrowanych związków partnerskich, który dawał znacznie szersze prawa.

Zrobiłam krok wstecz, żeby zrobić kolejne kroki do przodu, żeby Rada Ministrów, Sejm i Senat mogły przyjąć tę ustawę po raz pierwszy w historii - powiedziała. Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie. Prezydent nie zatrzyma tych zmian, a weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów - dodała.