Nawrocki o spotkaniu i relacjach z Trumpem. Wspomniał o „rozłożonym dywanie”

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Karol Nawrocki planuje w najbliżym czasie dwie podróże do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec września prezydent poleci na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ do Nowego Jorku, a w grudniu na szczyt grupy G20 w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Przy okazji tej drugiej wizyty planowane jest spotkanie Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Karol Nawrocki o relacjach z Donaldem Trumpem

Prezydent Nawrocki zapowiedział w czwartek, że przy okazji grudniowego szczytu G20 „z pewnością” spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki zaznaczył, że współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest „bardzo regularna”, a on sam ma „stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem”, które przyniosły dotąd wiele efektów, natomiast w grudniu „po prostu zostaną odświeżone”.

Stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem przyniosły już tyle wymiernych efektów: w zakresie polskich żołnierzy - naprawdę - otwartych drzwi i rozłożonego dywanu, do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce czy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Po prostu w grudniu zostaną z całą pewnością odświeżone - powiedział prezydent Nawrocki.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20, czyli grupie zrzeszającej największe gospodarki świata. Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się 14 i 15 grudnia.

Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych także wcześniej, we wrześniu. Weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wczoraj był pytany, czy wtedy dojdzie do spotkania z Trumpem.

Tego nie wiem, takich planów na dzień dzisiejszy nie ma (…), więc być może spotkamy się w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkamy się w grudniu - powiedział prezydent.

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