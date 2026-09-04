Nawrocki o spotkaniu i relacjach z Trumpem. Wspomniał o „rozłożonym dywanie”

Karol Nawrocki o relacjach z Donaldem Trumpem
Prezydent Nawrocki zapowiedział w czwartek, że przy okazji grudniowego szczytu G20 „z pewnością” spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki zaznaczył, że współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest „bardzo regularna”, a on sam ma „stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem”, które przyniosły dotąd wiele efektów, natomiast w grudniu „po prostu zostaną odświeżone”.
Stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem przyniosły już tyle wymiernych efektów: w zakresie polskich żołnierzy - naprawdę - otwartych drzwi i rozłożonego dywanu, do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce czy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Po prostu w grudniu zostaną z całą pewnością odświeżone - powiedział prezydent Nawrocki.
USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20, czyli grupie zrzeszającej największe gospodarki świata. Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się 14 i 15 grudnia.
Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych także wcześniej, we wrześniu. Weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wczoraj był pytany, czy wtedy dojdzie do spotkania z Trumpem.
Tego nie wiem, takich planów na dzień dzisiejszy nie ma (…), więc być może spotkamy się w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkamy się w grudniu - powiedział prezydent.