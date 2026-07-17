Z PiS-u odejdzie około 40 posłów? „Trzeba się z tym liczyć”

RMF24

„Jeżeli członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą do środy oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą automatycznie poza partią” – powiedział dziennikarzowi RMF FM rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. „Pewnie trzeba się z tym liczyć” – podkreślał na antenie RMF24 członek stowarzyszenia poseł Krzysztof Szczucki. Stronnicy Mateusza Morawieckiego są przygotowani na wszystkie scenariusze.

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania.

„Stowarzyszenie Morawieckiego szkodzi PiS”

Dziś w rozmowie z dziennikarzem RMF FM rzecznik partii Rafał Bochenek podkreślał, że stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego szkodzi Prawu i Sprawiedliwości.

Myślę, że naczelną zasadą, która nam wszystkim powinna przyświecać, jest jedność środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a nie jakieś dodatkowe podziały. Jeżeli ktoś widzi swoją przyszłość w innej organizacji, to jest jego wybór. Taka jest procedura przyjęta w decyzji Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, uzgodniona jednomyślnie. W związku z tym jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie. A jeżeli tego nie zrobi, to jest automatycznie poza partią. Nie widzimy dzisiaj żadnej wartości dodanej z takiej formuły działania stowarzyszenia Rozwój Plus. To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając i podkopując nasze poparcie – podkreślał Rafał Bochenek.

Szczucki: My nie chcemy PiS opuszczać

Do tych słów odniósł się na antenie RMF24 poseł klubu PiS Krzysztof Szczucki, członek stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Pewnie trzeba się z tym liczyć. Uważamy jednak, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać. Jest nas naprawdę kilkudziesięciu posłów i nie sądzę, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński chciał doprowadzić do tego, żeby jego klub stracił tylu posłów – podkreślał polityk, dodając jednocześnie, że członkowie stowarzyszenia nie zamierzają rezygnować z członkostwa.