Z PiS-u odejdzie około 40 posłów? „Trzeba się z tym liczyć”

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania.
„Stowarzyszenie Morawieckiego szkodzi PiS”
Dziś w rozmowie z dziennikarzem RMF FM rzecznik partii Rafał Bochenek podkreślał, że stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego szkodzi Prawu i Sprawiedliwości.
Myślę, że naczelną zasadą, która nam wszystkim powinna przyświecać, jest jedność środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a nie jakieś dodatkowe podziały. Jeżeli ktoś widzi swoją przyszłość w innej organizacji, to jest jego wybór. Taka jest procedura przyjęta w decyzji Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, uzgodniona jednomyślnie. W związku z tym jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie. A jeżeli tego nie zrobi, to jest automatycznie poza partią. Nie widzimy dzisiaj żadnej wartości dodanej z takiej formuły działania stowarzyszenia Rozwój Plus. To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając i podkopując nasze poparcie – podkreślał Rafał Bochenek.
Szczucki: My nie chcemy PiS opuszczać
Do tych słów odniósł się na antenie RMF24 poseł klubu PiS Krzysztof Szczucki, członek stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
Pewnie trzeba się z tym liczyć. Uważamy jednak, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać. Jest nas naprawdę kilkudziesięciu posłów i nie sądzę, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński chciał doprowadzić do tego, żeby jego klub stracił tylu posłów – podkreślał polityk, dodając jednocześnie, że członkowie stowarzyszenia nie zamierzają rezygnować z członkostwa.
My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy. Takich posłów i senatorów łącznie jest około kilkudziesięciu osób. Myślę, że powyżej czterdziestu. Spodziewam się, że te osoby właśnie takich oświadczeń nie złożą – powiedział Krzysztof Szczucki.