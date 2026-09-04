Na podium bez fajerwerków, lecz prawdziwa niespodzianka czai się dalej. Jest nowy sondaż wyborczy

RMF24

33,34 proc. - takie poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. Za KO uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,23 proc. Dalej, jak wynika zsondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka z wynikiem 13,54 proc.

Nowy sondaż wyborczy

W opublikowanym w piątek badaniu respondentów zapytano, na którą partię zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.

Na podium znalazły się trzy partie: KO z wynikiem 33,34 proc., Prawo i Sprawiedliwość - 22,23 proc. oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13,54 proc.

Do Sejmu weszłyby również:

Nowa Lewica (8,23 proc.),

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,02 proc),

Rozwój Plus (5,14 proc.).

Wojsko wysyła Polakom karty mobilizacyjne. Kto je dostanie i co oznaczają kolory? Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają do Polaków karty mobilizacyjne. Trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, jednak mogą je otrzymać również specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin m.in. lekarze, informatycy czy logistycy. Karty mogą…

Oni wylądowaliby pod progiem

Na Partię Razem zagłosować chciałoby z kolei 4,06 proc. badanych, na PSL - 3,31 proc., na Polskę 2050 - 1,66 proc., a Unię Centrum - 0,33 proc.

To może być nagły zwrot

Gdy przyjrzymy się blokowi szerokiej prawicy (PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus), ich łączny wynik wynosi aż 48,93 proc., czyli zapewnia wygraną i utworzenie rządu. Z kolei łączny wynik KO i Lewicy daje tylko 41,57 proc. Dopiero gdyby do tego wyniku dodać głosy poparcia dla partii Razem, PSL i Polski 2050, wszystkie ugrupowania centrolewicowe stanowiłyby realną przeciwwagę dla bloku konserwatywnego, z wynikiem 50,93 proc. - zauważa „SE”.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykonano 1 i 2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.