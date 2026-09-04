Wojsko wysyła Polakom karty mobilizacyjne. Kto je dostanie i co oznaczają kolory?

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Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają do Polaków karty mobilizacyjne. Trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, jednak mogą je otrzymać również cywile - specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin m.in. lekarze, informatycy czy logistycy. Kto jeszcze może się spodziewać listu z wojska, wskazującego przydział na wypadek mobilizacji lub wojny?

Karta mobilizacyjna wydawana jest w czasie pokoju. Jest to dokument informacyjny potwierdzający nadanie przydziału mobilizacyjnego danej osobie, w której skazana jest jednostka i miejsce, do którego trzeba się natychmiastowo zgłosić, ale dopiero w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

Wojskowe Centra Rekrutacji właśnie wysyłają do Polaków karty mobilizacyjne. Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zapewniają, procedura jest standardowa i prowadzona co roku.

Kto może dostać kartę mobilizacyjną?

Karty mobilizacyjne trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą je otrzymać także specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy.

Karty mogą trafić również do tych wybranych cywilów, którzy w razie mobilizacji lub wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką, transportem, łącznością lub administracją. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych.

Wojsko wysyła karty mobilizacyjne, żeby z wyprzedzeniem przypisać część osób do konkretnych zadań - tak, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było organizować tego od podstaw.

Co natomiast grozi komuś, kto mimo dostarczenia takiej karty, nie stawi się w wyznaczonym czasie i terminie - na przykład w jednostce wojskowej? Jeśli się nie stawimy, może nas czekać kara więzienia nie krótsza niż trzy lata. Są jednak pewne okoliczności, które mogą wyłączyć z tego obowiązku.

Wyjątki

Przydział może być cofnięty, jeśli żołnierz rezerwy przekroczy pewien wiek. Powodem może być też wyjazd na stałe za granicę, uznanie za nieprzydatnego do pełnienia jakieś funkcji, albo prawomocne skazanie na karę więzienia bez warunkowego zawieszenia.

Jak informuje reporter RMF FM, wyjątek może też stanowić sytuacja rodzinna - jeśli oboje małżonkowie dostaną takie wezwanie jednocześnie, a mają dziecko poniżej 18 lat.

Co oznaczają kolory na karcie mobilizacyjnej?

Kolory pasków na karcie mobilizacyjnej wskazują rodzaj przydziału i obowiązki obywatela w razie mobilizacji lub wojny.

Czerwony pasek przeznaczony dla żołnierzy pasywnej rezerwy, którzy mają obowiązek stawić się do czynnej służby wojskowej w wyznaczonej jednostce w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

Zielony pasek przeznaczony jest z kolei dla żołnierza pasywnej rezerwy, który - jak określa ustawa - jest powoływany za pomocą karty powołania albo w drodze obwieszczenia.

Niebieski pasek natomiast oznacza pracowniczy przydział mobilizacyjny. Jest przeznaczony dla pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób, którym taki przydział nadano. W razie ogłoszenia mobilizacji w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny mają oni obowiązek stawić się w miejscu wskazanym w karcie, aby wykonywać pracę na potrzeby wojska.