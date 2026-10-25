Partia Razem idzie sama. Po wyborach w Krakowie czuje się mocna

RMF24

Partia Razem przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych w 2027 roku - poinformowała w niedzielę współprzewodnicząca ugrupowania, krakowska radna Aleksandra Owca. Przyznała, że kampania związana z przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa „bardzo wzmocniła” Razem.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Partia razem startowała z Nową Lewicą. Ugrupowania te współtworzyły porozumienie wyborcze – ich przedstawiciele startowali z list Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Na powtórkę tej sytuacji się nie zanosi. Oficjalnie potwierdziła to w niedzielę Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Razem, niedawna kandydatka w wyborach na prezydenta Krakowa.

Mocni po Krakowie

Aleksandra Owca oceniła podczas briefingu prasowego w Krakowie, że zakończona niedawno kampania wyborcza związana z przedterminowymi wyborami prezydenta tego miasta „bardzo wzmocniła” Partię Razem. Polityczka uzyskała w nich czwarty wynik, zdobywając 6,91 proc. głosów i wyprzedzając posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek (4,81 proc.)

Pozwala nam wyciągnąć wiele nauk na przyszłość, dlatego że jedna kampania się skończyła, ale następna kampania już się zaczęła. Razem przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach w 2027 roku – powiedziała współprzewodnicząca ugrupowania.

Jak dodała, „Razem (...) ma swoją historię, ma dobrze ugruntowane struktury, dobrze działa w regionach, a równocześnie nie wpisuje się w ten szkodliwy dla Polski duopol”.

Własne listy we wszystkich okręgach w Małopolsce

Według Owcy w Małopolsce Razem jest gotowe do tego, żeby wystawić własne listy we wszystkich okręgach. Jesteśmy gotowi do tego, żeby prowadzić skuteczną kampanię nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce – dodała Owca.

Współprzewodnicząca Razem zapowiedziała, że od przyszłego tygodnia członkowie i wolontariusze partii ruszą z kampanią bezpośrednią przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, która – według niej – sprawdziła się w trakcie wyborów w Krakowie. Będą m.in. odwiedzać mieszkania i rozdawać partyjną gazetkę.

Zandberg: Dwa mandaty dla Razem

Jestem przekonany, że tu w Krakowie, tu w Małopolsce, zawalczymy nie o jeden, ale przynajmniej o dwa mandaty parlamentarne dla Razem – ocenił podczas briefingu współprzewodniczący Razem, poseł Adrian Zandberg.

Owca została zapytana, kiedy ugrupowanie zaprezentuje swoich kandydatów. Odpowiedziała, że listy w całym kraju będą przedstawiane w okolicach pierwszego kwartału przyszłego roku.

Na pytanie, czy będzie kandydować do Sejmu z krakowskiej listy, odpowiedziała: Myślę, że nasza decyzja w tej sprawie nie będzie dla nikogo zaskoczeniem.

Partia Razem nie weszła do rządu Donalda Tuska. W październiku 2024 roku politycy Razem podjęli decyzję o opuszczeniu parlamentarnego klubu Nowej Lewicy i utworzeniu własnego, niezależnego koła poselskiego w Sejmie.