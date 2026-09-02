Kaczyński: Pierwszeństwo należy się nam. Walka o fotel wicemarszałka Sejmu

RMF24

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jasno stawia sprawę: to jego partii należy się pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowiska wicemarszałka Sejmu. Jednocześnie nie wyklucza miejsca dla innych klubów, w tym Rozwoju Plus, którego kandydatem jest Marcin Horała.

W środę na sejmowym korytarzu Jarosław Kaczyński został zapytany o kandydaturę Marcina Horały, zgłoszonego przez klub Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Prezes PiS nie szczędził pochwał pod adresem Horały, nazywając go „bardzo inteligentnym człowiekiem”. Jednak, jak podkreślił, to klub parlamentarny PiS powinien mieć pierwszeństwo w tej sprawie.

Jeżeli będą miejsca także dla Rozwoju Plus, to my nie będziemy mieli nic przeciwko. Ale tutaj oczywiste pierwszeństwo należy się nam – zaznaczył Kaczyński.

Morawiecki podał nazwisko kandydata klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu Marcin Horała został wybrany przed klub parlamentarny Rozwój Plus na swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu - poinformował w środę szef klubu, były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że Rozwój Plus będzie „forsował”…

Nowe rozdanie w Prezydium Sejmu?

O kandydaturze Horały poinformował wcześniej lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. To właśnie on zaproponował poszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca – dla Rozwoju Plus oraz klubu Centrum. Morawiecki podkreślał, że PiS, mimo rozłamu, również powinien mieć swojego przedstawiciela wśród wicemarszałków.

Obecnie klub PiS nie ma swojego wicemarszałka. Dotychczasowa kandydatka, Elżbieta Witek, nie uzyskała poparcia pozostałych ugrupowań. Pod koniec lipca PiS wystawił nowego kandydata – Marcina Ociepę, byłego wiceministra obrony w rządzie Morawieckiego.

Kto zasiądzie w Prezydium?

Zgodnie z regulaminem Sejmu, liczba wicemarszałków jest ustalana w drodze uchwały. Aktualnie jest ich sześciu, a kandydaturę może zgłosić co najmniej 15 posłów. Ostateczny wybór należy do Sejmu, który decyduje bezwzględną większością głosów.

W skład obecnego Prezydium wchodzą: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela i Monika Wielichowska (KO), Piotr Zgorzelski (PSL-TD) oraz marszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica).