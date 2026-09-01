Hołownia dołączy do rządu? „Jesteśmy w takim miejscu, że nie zaprzeczam”

RMF24

Szymon Hołownia nie wyklucza wejścia do rządu. W Sejmowym Studiu Radia RMF24 powiedział, że „jeżeli taka propozycja by się pojawiła, pewnie by o niej rozmawiał”. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył jednocześnie, że nie zabiega o stanowisko. Pytany o funkcję ministra ds. bezpieczeństwa informacyjnego, odpowiedział, że nie będzie o nią „walczył”, ale jest do dyspozycji, jeśli jego koledzy uznają, że może pomóc.

Szymon Hołownia: Koalicja Obywatelska w połowie przyszłej kadencji może się rozpaść tak jak PiS Czas: 09:47

Hołownia nie wyklucza wejścia do rządu

Szymon Hołownia podkreślił, że nie zależy mu na samym stanowisku w rządzie, bo ma już za sobą pełnienie funkcji marszałka Sejmu, którą traktuje jako „jedną z najwyższych godności i zaszczytów”, ale zadeklarował gotowość do rozmów.

Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nie zaprzeczam. Jeżeli taka propozycja by się pojawiła, pewnie byśmy o niej rozmawiali. Ale też nie nalegam i nie zabiegam. Nie jestem człowiekiem, który ma parcie na stołek, który musi koniecznie, niezależnie od tego, czy to będzie sport, edukacja, cokolwiek, mieć wicepremiera na wizytówce – mówił Hołownia w Radiu RMF24.

Według marszałka ewentualna propozycja musiałaby odpowiadać temu, co - jego zdaniem - trzeba zrobić przed kolejnymi wyborami. Hołownia zwrócił uwagę na wyniki sondaży i kondycję obecnej koalicji rządzącej.

Mamy w mojej ocenie - i to pokazuje każdy sondaż - mnóstwo do zrobienia – ocenił.

Jego zdaniem obecne notowania Koalicji Obywatelskiej mogą prowadzić do sytuacji, w której po kolejnych wyborach będzie ona w podobnym położeniu, w jakim znalazło się Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w 2023 roku.

Hołownia: Nie będę walczył o stanowisko

Dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski zapytał Hołownię, czy będzie walczył o stanowisko ministra ds. bezpieczeństwa informacyjnego. Polityk odpowiedział jednoznacznie:

Nie będę walczył o stanowisko. Będę walczył o to, żeby ta opowieść, którą przed chwilą przedstawiłem, zaczęła być obecna. Jeżeli moi koledzy i koleżanki uznają, że jeszcze do czegoś się przydam w roli, w której mógłbym spróbować tego ducha tchnąć i to

poustawiać, jestem do dyspozycji - zapewnił.

Jego zdaniem po prawej stronie sceny politycznej powstaje obecnie zupełnie inna narracja. Idzie koalicja strachu, koalicja złości, ksenofobii, koalicja - nie chcę powiedzieć - nienawiści, bo tam też to bardzo różnie wygląda. Po prawej stronie mamy bardzo barwny krajobraz.

Hołownia o stanowisku wicepremiera. „Polska 2050 powinna mieć wicepremiera”

Pytany o stanowisko wicepremiera, Hołownia stwierdził, że Polska 2050, podobnie jak PSL i Lewica, powinna mieć swojego przedstawiciela na tym stanowisku.

Polska 2050, podobnie jak PSL, jak Lewica, powinna mieć wicepremiera. Jesteśmy jednym z elementów tej koalicji - podkreślał.

Przyznał jednocześnie, że obecne sondaże Polski 2050 są słabe i nie powinny one decydować o tym, kto otrzyma stanowisko wicepremiera.

Hołownia poprze Macieja Berka? „Skłaniam się do zagłosowania za jego kandydaturą”

W rozmowie pojawił się także temat Macieja Berka i jego kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Hołownia przyznał, że w tej sprawie ma „pewne pęknięcie”, ponieważ zna Berka i wcześniej z nim współpracował jako marszałek Sejmu.

Nie ma co kokietować i udawać, że Maciej Berek politykiem nie jest. No jest. Jak się jest ministrem, to niezależnie od tego, że się nie jest w partii, to się jest w polityce przecież, a nie w harcerstwie albo w duszpasterstwie – stwierdził.

Zaznaczył, że obecnie skłania się do poparcia jego kandydatury.

Hołownia na czele klubu Polski 2050? „Jestem do dyspozycji”

W rozmowie padło również pytanie o możliwość objęcia przez Hołownię funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050. Polityk nie wykluczył takiego scenariusza.

Zdecydują posłowie i posłanki – zaznaczył.

Jak mówił, podczas posiedzenia Sejmu temat będzie jeszcze omawiany. Jednocześnie przyznał, że jest już zmęczony pytaniami o to, czy obejmie tę funkcję.

Ja już nie mam trochę do tego cierpliwości, żeby do państwa chodzić przez pół roku i odpowiadać na te same pytania, czy ja będę, czy nie będę. Posłowie się zdecydują. Ja jestem, jak mówię, do dyspozycji – powiedział.

Hołownia przekonywał, że Polska 2050 musi odzyskać mocniejszą pozycję wewnątrz koalicji rządzącej i z powrotem „wejść do głównego nurtu”, w którym dzisiaj nie jest.

Musi twardo stawiać sprawy i uczestniczyć nie tylko w wypracowywaniu rozwiązań, takich jak choćby drugi próg podatkowy, który – wierzę – udało nam się załatwić - mówił.

Jego zdaniem potrzebne jest również jasne przywództwo partii przed zbliżającym się okresem wyborczym.