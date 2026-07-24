„Cieszą się Sasin, Kurski i Tusk”. Poseł Jabłoński o kulisach negocjacji

RMF24

Negocjacje z kierownictwem PiS trwały kilkanaście godzin przez trzy dni: poniedziałek, wtorek, środa – opowiada poseł Paweł Jabłoński, mediator ze strony stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Najwięcej rozmów przeprowadził z sekretarzem generalnym PiS Piotrem Milowańskim. „Źle się stało. Cieszy się Jacek Sasin, cieszy się Jacek Kurski, Bocheński, Jaki, jeszcze parę osób. No i cieszy się Tusk” – skwitował fiasko rozmów.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń – pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków założonego przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że „trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa” w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS „przyjmie ten fakt do wiadomości”.

Z kolei stojący na czele stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusz Morawiecki na późniejszej konferencji prasowej poinformował, że jego środowisko liczy „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”.

Oto „ludzie Morawieckiego". Znamy pełną listę Znane są już nazwiska wszystkich parlamentarzystów, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej…

Związany ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” poseł PiS Paweł Jabłoński, zapytany o rozwój wydarzeń, stwierdził, że jest to „przykre” i czuje się „rozczarowany”, bo do samego końca „miał cień nadziei, że coś się zmieni”. Jednocześnie podkreślił, że rozwój wydarzeń nie był dla niego niespodzianką, bo „tak to wyglądało od paru dni”.

Źle się stało. Cieszy się Jacek Sasin, cieszy się Jacek Kurski, (Tobiasz) Bocheński, (Patryk) Jaki, jeszcze parę osób. No i cieszy się Tusk (premier Donald Tusk – przyp. red) – skwitował Jabłoński.

Jabłoński potwierdził, że negocjował porozumienie między frakcją związaną ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” a kierownictwem PiS.

Rozmowy były z panem Piotrem Milowańskim, sekretarzem generalnym partii, ale też z panem prezesem Kaczyńskim – relacjonował polityk.

Lista 21 propozycji

Według niego Milowański „konstruktywnie” starał się „bardzo pomagać”. Jabłoński ocenił, że intensywne rozmowy - w sumie kilkanaście godzin na przestrzeni trzech dni - toczyły się „dobrze”. Jak mówił, negocjacje polegały na „tworzeniu różnych pomysłów”, których łącznie powstało 21 i które zebrano w listę.

Liczba 21 w kontekście propozycji frakcji Morawieckiego dla kierownictwa PiS pojawiała się już w mediach. Według Jabłońskiego wszystkie te propozycje były do „spełnienia lub skorygowania”.

To były pomysły, które my wypracowaliśmy i przynieśliśmy panu prezesowi, ale po ustaleniach z Milowańskim – zaznaczył Jabłoński.

W jego opinii zasadniczy problem polegał jednak na tym, że „nawet najlepiej napisane porozumienie nie może wejść w życie, jeśli nie ma decyzji politycznej”.

A decyzja polityczna została podjęta taka, a nie inna. I została ona, niestety, wdrożona – podsumował Jabłoński.

Paweł Jabłoński to poseł obecnej kadencji Sejmu, w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości był w gabinecie Mateusza Morawieckiego doradcą premiera i wiceministrem spraw zagranicznych (2019–2023).