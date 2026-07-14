Grad, burze, silny wiatr. IMGW ostrzega przed groźną pogodą w wielu województwach

Pogoda we wtorek. IMGW wydał alerty
Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek.
„Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Pozostają aktualne do godz. 23 we wtorek.
Instytut przewiduje, że „miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.
IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim - najpóźniej do godz. 11 we wtorek.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.