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Grad, burze, silny wiatr. IMGW ostrzega przed groźną pogodą w wielu województwach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (07:29)

Ostrzeżenia I i II stopnia dla dziesięciu województw w południowej części kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h, opady gradu i deszczu - lokalnie do 55 mm.

Grad, burze, silny wiatr. IMGW ostrzega przed groźną pogodą w wielu województwach
Pogoda da się dziś we znaki - ostrzeżenia IMGW, zdj. IMAGO/Gottfried Czepluch/Imago Stock and People/East News /East News
  • Niebezpieczna pogoda nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla połowy kraju.
  • Do kiedy obowiązują alerty i jakich województw dotyczą? Sprawdź poniżej.
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Pogoda we wtorek. IMGW wydał alerty

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek.

„Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Pozostają aktualne do godz. 23 we wtorek.

Instytut przewiduje, że „miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim - najpóźniej do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda burze radar burz grad

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