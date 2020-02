Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę wyborów prezydenckich w roku 2020 - Polacy pójdą do urn 10 maja. Kilka godzin po ogłoszeniu terminu wyborów, urzędujący prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Dołączył tym samym do grona sześciu zadeklarowanych dotychczas kandydatów na prezydenta. Smutne wieści dotarły w środę z Żyrardowa. W szpitalu zmarła 10-letnia dziewczynka, która w niedzielę została potrącona na przejściu dla pieszych przez 74-letniego kierowcę. W szpitalu w ciężkim stanie przebywa jej 3-letni braciszek i matka obojga dzieci. Co jeszcze wydarzyło się w środę? Sprawdź w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

REKLAMA