10 maja Polacy pójdą do urn, by wybrać głowę państwa na kolejne 5 lat. Na ten dzień marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę wyborów prezydenckich 2020. Jeszcze w tym tygodniu walkę o reelekcję może oficjalnie ogłosić Andrzej Duda. Zrobili to już: Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak.

