W całej Polsce 11 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. W Warszawie przeszedł marsz organizowany przez środowiska narodowe, który zgromadził kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W Krakowie z tej okazji razem z gwiazdami i słuchaczami RMF FM zaśpiewaliśmy Biało-Czerwone Przeboje. Długi, świąteczny weekend nie był wolny od polityki. Waldemar Paruch z rządowego Centrum Analiz Strategicznych przyznał w sobotę w studiu RMF FM, że stanowisko ministra sportu pozostało nieobsadzone, bo ten fotel może przypaść jednemu z senatorów opozycji, którzy zdecydują się przejść na stronę PiS-u. Co jeszcze wydarzyło się w weekend? Przeczytajcie nasze podsumowanie ostatnich trzech dni.

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Bez większych incydentów

Według naszych szacunków w Marszu Niepodległości wzięło udział ok. 150 tys. osób - poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita. Wg rzecznika warszawskiego ratusza Kamila Dąbrowy w zgromadzeniu wzięło udział 47 tys. osób.

Tak Polska świętowała 101. rocznicę odzyskania niepodległości

Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, marsze, parady i koncerty, wręczenie odznaczeń państwowych, dzień otwarty w Sejmie i Senacie, a w Krakowie IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów... Polacy w kraju i za granicą świętowali 101. rocznicę odzyskania niepodległości! Zobacz najważniejsze wydarzenia z całego kraju - minuta po minucie.

Wrocław: Marsz narodowców rozwiązany. Starcia z policją

Wrocławski magistrat rozwiązał Marsz Polaków zorganizowany przez środowiska narodowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Według urzędników - podczas marszu był wznoszone hasła antysemickie.

PiS chciało senatora opozycji na ministra sportu?

Profesor Waldemar Paruch z Centrum Analiz Strategicznych KPRM w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM poinformował, że "niewykluczonym" jest, że resort sportu otrzyma jeden z senatorów opozycji. PiS w izbie wyższej przegrał wybory i dysponuje zaledwie 49 mandatami - do większości potrzebnych jest 51.



Zdaniem Onetu, PiS miał wakatem w resorcie kusić właśnie senatora Koalicji Obywatelskiej Roberta Dowhana.

W korespondencji z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim senator Dowhan zaprzeczył, że przeszedł na stronę PiS-u. We wtorek zagłosuję za marszałkiem Tomaszem Grodzkim - zapewniał.



Ihor Mazur zatrzymany przez Straż Graniczną, został zwolniony z aresztu

Ihor Mazur, współpracownik ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich został zwolniony z aresztu - poinformował portal Onet. weteran walk z prorosyjskimi separatystami w Donbasie, członek skrajnie prawicowej organizacji UNA-UNSO i współpracownik sekretariatu rzecznika praw obywatelskich Ukrainy, został zatrzymany wczoraj na przejściu granicznym w Dorohusku na postawie listu gończego Interpolu wystawionego przez Rosję. W sprawie zatrzymania Mazura interweniowała Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy i konsul generalny Ukrainy w Lublinie.

Gorzkie zwycięstwo socjalistów w Hiszpanii. Utworzenie rządu będzie trudne

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Hiszpanii. Według wstępnych wyników, socjaliści zapewnili sobie 120 miejsca w 350 osobowym Kongresie Deputowanych. Wszystko wskazuje jednak, że ani lewica, ani prawica nie będą w stanie stworzyć stabilnej koalicji rządzącej.



Prezydent Boliwii ogłosił swą dymisję

W obliczu trwających od trzech tygodni społecznych protestów lewicowy prezydent Boliwii Evo Morales oświadczył w niedzielę w telewizyjnym przemówieniu, że składa dymisję. Zdaniem opozycji, wyniki niedawnych wyborów, które zapewniły mu reelekcję, są sfałszowane.



Morales poinformował, że wysłał do parlamentu deklarację ustąpienia z urzędu szefa państwa. Wcześniej w niedzielę zapowiedział powtórne rozpisanie przeprowadzonych 20 października wyborów.

30 lat temu upadł Mur Berliński

Mur Berliński dzielił miasto przez 28 lat i stał się również symbolem podziału Europy. Jego budowę rozpoczęto 13 sierpnia 1961 r. z polecenia władz NRD. Upadł niespodziewanie 30 lat temu, wieczorem 9 listopada 1989 r. Moment ten zapoczątkował agonię kolejnego reżimu komunistycznego.



IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów. Słyszał Was cały Kraków!

Wyjątkowa, radośnie patriotyczna impreza. Dziś, w dniu Święta Niepodległości, słuchacze RMF FM wspólnie z artystami śpiewali biało-czerwone przeboje na Rynku Głównym w Krakowie!

To tu odkryto bozon Higgsa. Spacer w tunelu Wielkiego Zderzacza Hadronów

Wielki Zderzacz Hadronów, najpotężniejszy instrument naukowy na świecie, obchodzi właśnie 10-lecie pracy. Został uruchomiony co prawda we wrześniu 2008 roku, ale krótko potem doszło do poważnej awarii, po której trzeba go było przez ponad rok naprawiać. Ponownie uruchomiono go w listopadzie 2009 roku. W 2012 roku dokonano tam największego dotąd odkrycia, jakim było znalezienie cząstki Higgsa. W tej chwili Zderzacz przechodzi kolejny, planowany okres modernizacji. To daje nielicznym szczęśliwcom unikatową okazję do odwiedzenia fragmentu 27-kilometrowego tunelu akceleratora, znajdującego się około 100 metrów pod ziemią. Na specjalne zaproszenie CERN taką okazję miała w październiku grupa polskich dziennikarzy.