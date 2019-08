Za nami weekend pod znakiem sportowych emocji. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała na igrzyska olimpijskie w Tokio. Z kolei polscy lekkoatleci po raz pierwszy w historii zwyciężyli w drużynowych mistrzostwach Europy. Szerokim echem odbiła się również informacja z USA - Jeffrey Epstein, miliarder i finansista oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie nieletnich dziewczyn, został znaleziony martwy w swojej celi.

Biało-czerwoni wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen / Adam Warżawa / PAP





Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała na igrzyska olimpijskie w Tokio. Biało-czerwoni zapewnili sobie awans po wygranej seta w spotkaniu ze Słowenią. Wcześniej wygrali mecze z Francją i Tunezją.

Drzyzga: Poświęciliśmy wszystko, by zdobyć bilet do Tokio

Kujawsko-pomorskie: Samochód uderzył w drzewo. Nie żyją 4 osoby

Cztery osoby zginęły w Miradzu koło Strzelna (Kujawsko-pomorskie), gdzie w niedzielę samochód osobowy uderzył w drzewo - poinformował dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.



Kujawsko-pomorskie: Samochód uderzył w drzewo. Nie żyją 4 osoby Cztery osoby zginęły w Miradzu koło Strzelna (Kujawsko-pomorskie), gdzie w niedzielę samochód osobowy uderzył w drzewo - poinformował dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie. czytaj więcej

Jeffrey Epstein odnaleziony martwy w celi. Miliarder był oskarżony m.in. o pedofilię

Jeffrey Epstein / US ATTORNEY SDNY / HANDOUT / PAP/EPA





Jeffrey Epstein, miliarder i finansista oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie nieletnich dziewczyn, został znaleziony martwy w swojej celi w sobotę - informuje telewizja NBC News.

W piątek sąd federalny w Nowym Jorku odtajnił setki stron dokumentów sądowych w sprawie Virginii Giuffre, która twierdziła, że była "seksualną niewolnicą" Epsteina. Partnerka miliardera Ghislaine Maxwell miała z kolei ją "wynajmować" licznym członkom najbliższego kręgu Epsteina.

Wśród znajomych Epsteina był m.in. Bill Clinton, Donald Trump i książę Andrzej.

50 tys. Rosjan demonstrowało w Moskwie. "Putin to złodziej"

Ponad 50 tysięcy ludzi demonstrowało w sobotę w Moskwie w obronie sprawiedliwych wyborów - przekazała grupa Biełyj Sczotczik, prowadząca podliczenia na manifestacjach. W ten sposób protestujący wyrażali sprzeciw wobec niedopuszczenia opozycyjnych kandydatów do wrześniowych wyborów do Rady Miejskiej Moskwy. Według MSW w akcji uczestniczyło 20 tys. osób.

RMF FM podbija stratosferę! Wyemitowaliśmy fragment programu kilkadziesiąt kilometrów nad Ziemią!

Udało się! RMF FM jako pierwsza stacja radiowa na świecie wyemitowała fragment programu w stratosferze! W sobotę rano w Gliwicach wystrzeliliśmy specjalną kapsułę, która dzięki balonowi uniosła się kilkadziesiąt kilometrów nad Ziemię. Następnie balon pękł i gondola wróciła na Ziemię. Udało się ją odnaleźć w zalewie w podkrakowskim Kryspinowie.



Znaleźliśmy kosmiczną kapsułę RMF FM! Wylądowała w zalewie To był historyczny moment dla radia RMF FM! Razem z AGH Space Systems wystrzeliliśmy do stratosfery kapsułę, która wyemitowała na wysokości 30 kilometrów pozdrowienia od słuchaczy i piosenkę zespołu Perfect. Po jednym dniu poszukiwań udało nam się ją znaleźć. Kapsuła wylądowała w zalewie w... czytaj więcej





Andrzej Bargiel opowiedział dziennikarzowi RMF FM o wyprawie na Mount Everest

Andrzej Bargiel - jedyny człowiek, któremu udało się zjechać na nartach z drugiego szczytu świata - K2 - spróbuje dokonać kolejnego wielkiego wyczynu. Pod koniec sierpnia wyruszy na Mount Everest. "Między 20 a 30 września będzie najlepszy czas na to, by spróbować wejść na szczyt Everestu i z niego zjechać" - przyznał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maciejem Pałahickim. "To ma być przygoda dla mnie. Jestem przygotowany na to, by bezpiecznie móc podjąć się tego wyzwania" - dodał.





Historyczny sukces polskich lekkoatletów

Polacy cieszą się ze złota / Paweł Skraba / PAP





Polscy lekkoatleci po raz pierwszy w historii zwyciężyli w drużynowych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zdobyli w Bydgoszczy 345 punktów. Drugie miejsce zajęli Niemcy - 317,5, a trzecie Francuzi - 316,5.