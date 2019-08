Andrzej Bargiel - jedyny człowiek, któremu udało się zjechać na nartach z drugiego szczytu świata - K2 - spróbuje dokonać kolejnego wielkiego wyczynu. Pod koniec sierpnia wyruszy na Mount Everest. "Między 20 a 30 września będzie najlepszy czas na to, by spróbować wejść na szczyt Everestu i z niego zjechać" - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maciejem Pałahickim. "To ma być przygoda dla mnie. Jestem przygotowany na to, by bezpiecznie móc podjąć się tego wyzwania" - dodaje.

