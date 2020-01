W sobotę odbyły się wybory na nowego szefa PO – według jeszcze cząstkowych informacji będzie nim Borys Budka. Oficjalne wyniki tych wyborów mamy poznać we wtorek. Weekend to był czas wielkich emocji dla kibiców skoków narciarskich – w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem dwóch Polaków stanęło na podium! Wygrał Kamil Stoch, a Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. W weekend oczy całego świata były zwrócone na Chiny – tam wybuchła epidemia wywołana koronawirusem. Zakażenia odnotowuje się w kolejnych państwach – w Japonii, Tajlandii, we Francji, USA. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowało, że z powodu zarażenia wirusem zmarło już 56 osób. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia weekendu!

