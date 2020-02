Rekompensata za wzrost cen prądu będzie uzależniona od zużycia prądu i wyniesie od mniej więcej 34 do 306 złotych - wynika z opublikowanego właśnie projektu ustawy w tej sprawie. W tzw. Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że prawo do rekompensaty będzie miało ponad 15 mln gospodarstw, a maksymalne koszty programu rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej w tym roku wyniosą blisko 2,5 mld złotych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z dołączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji wynika, że gospodarstwo domowe, które zużyje w tym roku od 63 do 500 kWh energii elektrycznej, dostanie rekompensatę w wysokości 34,08 zł. Takie, które zużyje w ciągu roku od 500 do 1200 kWh energii, otrzyma 82,80 zł rekompensaty. Gospodarstwu, które zużyje od 1200 do 2800 kWh energii, przysługiwać będzie rekompensata w wysokości 190,86 zł, zaś przy zużyciu powyżej 2800 kWh będzie to 306,75 zł rekompensaty.

W Ocenie Skutków Regulacji czytamy również, że maksymalne koszty programu rekompensat za wzrost cen prądu w tym roku wyniosą nieco ponad 2,431 mld zł.

W dokumencie dodano także, że "poza kosztami wynikającymi z wypłacanych rekompensat mechanizm wygeneruje koszty obsługi Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, które wniosą ok. 0,1 proc. całkowitych kosztów mechanizmu, tzn. ok. 2,5 mln zł".

Prądowa rekompensata nie dla zamożnych

Według Oceny Skutków Regulacji, zakłada się, że prawem do rekompensaty objętych będzie 15,1 mln gospodarstw domowych.

Równocześnie w dokumencie zaznaczono: "W celu wyeliminowania sytuacji, w której dofinansowanie otrzymają zamożni odbiorcy końcowi, rekompensata nie będzie przysługiwała odbiorcy końcowemu, którego dochód w 2019 r. przekroczy kwotę (...) 85 528 zł".

Oznacza to, że na rekompensatę nie mogą liczyć ci, których miesięczny dochód przekraczał w ubiegłym roku 7127,33 zł.